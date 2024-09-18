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Подолог объяснила, по каким причинам на большом пальце на колготках постоянно появляются дырки

Подолог Лапатина: колготки на большом пальце могут рваться из-за сухости кожи
1:12
Здоровье

Иногда мы сталкиваемся с неприятной ситуацией, когда снимаем обувь и обнаруживаем дырку на колготках в районе большого пальца ноги. В таких случаях возникает вопрос: почему это происходит, если мы следим за состоянием своих ног и регулярно делаем педикюр?

Подолог Лапатина: колготки на большом пальце могут рваться из-за сухости кожи
Фото: commons.wikimedia.org by Egor Gribanov, CC BY 2.0

Эксперт подолог Елена Лапатина объясняет причины возникновения этой проблемы и предлагает возможные решения в беседе с сайтом aif.ru. Качество чулочно-носочных изделий, безусловно, играет важную роль, однако не стоит полностью полагаться на него. Проблема может быть связана с размером обуви, длиной ногтей и сухостью кожи.

Кроме того, трение между большим пальцем ноги и поверхностью обуви также может способствовать появлению дырки. Это особенно актуально, если обувь имеет высокий каблук или анатомические особенности пальцев ног, которые приводят к большему давлению и трению.

Для предотвращения подобных ситуаций рекомендуется выбирать правильный размер обуви, регулярно ухаживать за ногтями и кожей стоп, а также использовать специальные средства для увлажнения и защиты кожи.

Уточнения

Колго́тки (от чеш. kalhoty, что в чешском означает «брюки») — вид нижнего белья, представляющий собой пару чулок, соединённую с трусами. Изготавливается из различных эластичных материалов: шёлка, нейлона, спандекса (лайкры, эластана) и их сочетаний. 

Подиатрия (хироподия) — раздел медицины, занимающийся лечением заболеваний стопы и голени, объединяющий знания по ортопедии, травматологии, сосудистой и гнойной хирургии, нейрохирургии. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Кошевая Гузель
Специализируется на диагностике и лечение акне (угревая болезнь), атопического дерматита, псориаза, экземы, дерматита, грибковых заболеваний кожи и ее придатков (волосы и ногти), бородавок, папиллом, ангиом
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