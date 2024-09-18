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Врач раскрыл неочевидную опасность жевательной резинки

Врач-стоматолог: жевательная резинка способна спровоцировать гастрит
1:19
Здоровье

Врач-стоматолог Алексей Антипенко в беседе с "Москва 24" предупредил, что жевательная резинка может спровоцировать развитие гастрита. По его словам, длительное жевание резинки негативно сказывается на здоровье желудочно-кишечного тракта.

Врач-стоматолог: жевательная резинка способна спровоцировать гастрит
Фото: Flickr by Mary (Mayr), CC BY 2.0

"Бывает, взяли утром жвачку, и только вечером ее выплюнули — так делать не стоит. Во время жевания вырабатывается желудочный сок, поэтому при длительном использовании жвачки может развиться гастрит", — пояснил специалист.

Антипенко рекомендует жевать резинку не более трёх-пяти минут. Этого времени достаточно для освежения дыхания и очищения полости рта от остатков пищи.

Стоматолог отметил, что в составе большинства современных жевательных резинок (99%) отсутствует сахар, поэтому они не вредят зубам.

"Сахарозаменитель, в отличие от сахара, не переваривается бактериями до состояния кислоты и не вызывает кариес", — отметил врач.

По словам специалиста, жевательная резинка очищает полость рта от остатков еды, бактерий, погибших клеток крови и слущенного эпителия, а также тренирует жевательные мышцы и связочный аппарат зубов, поддерживая их тонус.

Уточнения

Гастри́т (лат. gastritis, от др.-греч. γαστήρ [gaster] «желудок» + суффикс -itis «воспаление») — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Макарова Татьяна
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