Трансфузиолог рассказал, с какими сложностями могут столкнуться доноры крови

Трансфузиолог Трахтман: сдача крови проходит безболезненно и незаметно для донора

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заведующий отделением трансфузиологии НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Павел Трахтман отметил, что сегодня стать донором крови довольно просто. Главное условие — возраст от 18 лет и хорошее здоровье. Также важно иметь желание помогать другим.

Фото: Openverse by NavyMedicine, PDM

Процедура сдачи крови абсолютно безопасна, заверил врач. Перед ней каждый донор проходит тщательный медицинский осмотр, чтобы исключить возможные проблемы со здоровьем. Врачи-трансфузиологи заботятся о благополучии доноров и делают всё возможное, чтобы процедура прошла без вреда для здоровья.

Трансфузиолог отметил в разговоре с NewsInfo.Ru, что после сдачи крови возможны лёгкие побочные эффекты, такие как головокружение или лёгкое недомогание. Обычно они связаны со стрессом, который возникает у многих людей, особенно у новичков. На станциях переливания крови созданы комфортные условия и дружелюбная атмосфера, чтобы минимизировать стресс и сделать процедуру максимально приятной.

Осложнения после сдачи крови возникают редко, но могут включать синяки или гематомы в месте укола. Обычно они проходят через 2-3 дня. Головокружение может быть вызвано недостаточным потреблением жидкости перед процедурой или голодом. Но главная причина осложнений — это страх и стресс.

Медицинский персонал всегда старается поддержать и успокоить доноров, особенно тех, кто сдаёт кровь впервые. Опытные доноры также помогают новичкам, и процесс сдачи крови обычно проходит гладко и без проблем.

Уточнения

До́норство кро́ви (от лат. donare — «дарить») и (или) её компонентов — добровольная сдача крови и (или) её компонентов донорами, а также мероприятия, направленные на организацию и обеспечение безопасности заготовки крови и её компонентов.



Трансфузиология (от лат. transfusio «переливание» и -логия от др.-греч. λέγω «говорю, сообщаю, рассказываю») — раздел медицины, изучающий вопросы трансфузии (смешения) биологических и заменяющих их жидкостей организмов, в частности крови и её компонентов, групп крови и групповых антигенов (изучается в гемотрансфузиологии), лимфы, а также проблемы совместимости и несовместимости, пост-трансфузионных реакций, их профилактики и лечения.

