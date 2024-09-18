Врач раскрыл два способа вызвать полезный для организма стресс

Небольшой уровень стресса оказывает положительное влияние на организм, снижая уровень воспаления в клетках. Врач-терапевт и гериатр, доктор медицинских наук, профессор Андрей Ильницкий, эксперт социального проекта Деменция. net, рассказал, что для стимуляции такого стресса достаточно принимать контрастный душ или заниматься физической активностью, как сообщает Газета. Ru.
"Часто задают вопрос, что же является стрессом нормальной интенсивности, который позволяет мобилизовать внутренние резервы организма? Самое распространенное — это гидробальнеотерапия, или водные процедуры. Самый простой метод — это приучить себя принимать по утрам контрастный холодный душ или чередовать теплый и холодный душ. Это способствует формированию стрессов низкой интенсивности и способствуют мобилизации организма человека", — пояснил врач.
Физические нагрузки также относятся к этому типу стресса. По словам специалиста, на начальном этапе тренировок у человека наблюдается повышение выработки провоспалительных цитокинов, однако при продолжении занятий в периоды отдыха их уровень снижается, а концентрация противовоспалительных молекул, наоборот, растёт.
Врач подчёркивает, что стресс в форме физической нагрузки укрепляет организм и способствует общему оздоровлению. Преобладание такого умеренного стресса в жизни поможет поддерживать высокую активность и качество жизни даже в пожилом возрасте, как заключил Андрей Ильницкий.
Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).
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