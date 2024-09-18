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Врач раскрыл два способа вызвать полезный для организма стресс

Терапевт: небольшой стресс может вызвать контрастный душ
1:38
Здоровье

Небольшой уровень стресса оказывает положительное влияние на организм, снижая уровень воспаления в клетках. Врач-терапевт и гериатр, доктор медицинских наук, профессор Андрей Ильницкий, эксперт социального проекта Деменция. net, рассказал, что для стимуляции такого стресса достаточно принимать контрастный душ или заниматься физической активностью, как сообщает Газета. Ru.

Терапевт: небольшой стресс может вызвать контрастный душ
Фото: commons.wikimedia.org by Mlepicki, CC BY-SA 3.0

"Часто задают вопрос, что же является стрессом нормальной интенсивности, который позволяет мобилизовать внутренние резервы организма? Самое распространенное — это гидробальнеотерапия, или водные процедуры. Самый простой метод — это приучить себя принимать по утрам контрастный холодный душ или чередовать теплый и холодный душ. Это способствует формированию стрессов низкой интенсивности и способствуют мобилизации организма человека", — пояснил врач.

Физические нагрузки также относятся к этому типу стресса. По словам специалиста, на начальном этапе тренировок у человека наблюдается повышение выработки провоспалительных цитокинов, однако при продолжении занятий в периоды отдыха их уровень снижается, а концентрация противовоспалительных молекул, наоборот, растёт.

Врач подчёркивает, что стресс в форме физической нагрузки укрепляет организм и способствует общему оздоровлению. Преобладание такого умеренного стресса в жизни поможет поддерживать высокую активность и качество жизни даже в пожилом возрасте, как заключил Андрей Ильницкий.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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