Диетолог раскрыла, какая еда защитит от последствий стресса

Диетолог: в антистрессовом рационе важно присутствие антиоксидантов

2:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стресс подразделяется на два вида: аутостресс и дистресс. Аутостресс — это естественная реакция организма на различные ситуации, не представляющая угрозы для здоровья. Дистресс же, являясь хронической формой стресса, способен негативно влиять на физическое и психическое состояние человека, сообщает "Радио 1".

Фото: commons.wikimedia.org by Malakwal City, CC BY-SA 3.0

"Когда человек в стрессе, то может торопиться во время еды, плохо пережёвывать пищу. Из-за этого страдают органы пищеварения, поэтому ешьте медленно. Важен баланс белков, жиров и углеводов в рационе. Обязательно потребляйте норму белка в день, достаточно полезных жиров и нерафинированные углеводы", — сообщает главный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина.

Рекомендуемая суточная норма потребления белка для мужчин составляет до 95 грамм, для женщин — до 90 грамм. Важно отдавать предпочтение качественным источникам белка, таким как рыба и морепродукты, индейка, баранина, крольчатина, яйца, бобовые культуры, кисломолочная продукция и сыры.

Жиры играют важную роль в работе организма, поэтому полностью исключать их из рациона не рекомендуется. Полезные жиры содержатся в морской рыбе, морепродуктах, орехах, цельных семечках, авокадо и нерафинированных растительных маслах. Следует ограничить употребление трансжиров, которые присутствуют в маргарине, майонезе, плавленом сыре, глазированных сырках, фастфуде и растительных сливках.

Врач также рекомендует сократить потребление рафинированных углеводов, таких как сахар и сладости, заменив их полезными цельнозерновыми продуктами, бобовыми, овощами, ягодами и фруктами. Фрукты желательно употреблять в первой половине дня, до 15 часов.

Антиоксиданты играют ключевую роль в защите клеток от повреждений, вызванных свободными радикалами, которые способствуют окислению и разрушению клеток. Они помогают клеткам сохранять способность к регенерации. К антиоксидантам относятся витамины C, E и A, бета-каротин, селен, экстракт зеленого чая, омега-3 жирные кислоты, астаксантин, ликопин, коэнзим Q10 и ресвератрол. Эти вещества содержатся в ярких овощах и фруктах, зерновых культурах, яйцах, сырах, рыбе, печени трески, семенах льна, авокадо, орехах, водорослях, красной рыбе и икре.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

