Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Индия готова закупать нефть у России по сниженным ценам
Терапевт: небольшой стресс может вызвать контрастный душ
"РИА Новости": исследования лунного грунта показали новые данные о составе Луны
Почему слишком редкое мытье волос делает их тусклыми и жирными
В Госдуме предложили отменить туристический налог в межсезонье
Cell: получена первая схема структуры вируса Эбола и его сородичей
5 коварных ошибок, которые совершают водители при доливке антифриза в машину
Эксперты раскрыли, сколько мигрантов необходимо российской экономике
Между Загитовой и Медведевой может состояться матч по падел-теннису

Диетолог раскрыла, какая еда защитит от последствий стресса

Диетолог: в антистрессовом рационе важно присутствие антиоксидантов
2:42
Здоровье

Стресс подразделяется на два вида: аутостресс и дистресс. Аутостресс — это естественная реакция организма на различные ситуации, не представляющая угрозы для здоровья. Дистресс же, являясь хронической формой стресса, способен негативно влиять на физическое и психическое состояние человека, сообщает "Радио 1".

Диетолог: в антистрессовом рационе важно присутствие антиоксидантов
Фото: commons.wikimedia.org by Malakwal City, CC BY-SA 3.0

"Когда человек в стрессе, то может торопиться во время еды, плохо пережёвывать пищу. Из-за этого страдают органы пищеварения, поэтому ешьте медленно. Важен баланс белков, жиров и углеводов в рационе. Обязательно потребляйте норму белка в день, достаточно полезных жиров и нерафинированные углеводы", — сообщает главный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина.

Рекомендуемая суточная норма потребления белка для мужчин составляет до 95 грамм, для женщин — до 90 грамм. Важно отдавать предпочтение качественным источникам белка, таким как рыба и морепродукты, индейка, баранина, крольчатина, яйца, бобовые культуры, кисломолочная продукция и сыры.

Жиры играют важную роль в работе организма, поэтому полностью исключать их из рациона не рекомендуется. Полезные жиры содержатся в морской рыбе, морепродуктах, орехах, цельных семечках, авокадо и нерафинированных растительных маслах. Следует ограничить употребление трансжиров, которые присутствуют в маргарине, майонезе, плавленом сыре, глазированных сырках, фастфуде и растительных сливках.

Врач также рекомендует сократить потребление рафинированных углеводов, таких как сахар и сладости, заменив их полезными цельнозерновыми продуктами, бобовыми, овощами, ягодами и фруктами. Фрукты желательно употреблять в первой половине дня, до 15 часов.

Антиоксиданты играют ключевую роль в защите клеток от повреждений, вызванных свободными радикалами, которые способствуют окислению и разрушению клеток. Они помогают клеткам сохранять способность к регенерации. К антиоксидантам относятся витамины C, E и A, бета-каротин, селен, экстракт зеленого чая, омега-3 жирные кислоты, астаксантин, ликопин, коэнзим Q10 и ресвератрол. Эти вещества содержатся в ярких овощах и фруктах, зерновых культурах, яйцах, сырах, рыбе, печени трески, семенах льна, авокадо, орехах, водорослях, красной рыбе и икре.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Обсудить
Популярное
Дезинфекция почвы в теплице: почему это важно и как провести её эффективно

Здоровая и чистая почва — залог успешного выращивания растений в теплице.

Как очистить почву в теплице: 6 необходимых мер для борьбы с болезнями и патогенами
Заправка для борща на зиму: много свежих овощей и яркий вкус лета в банке
Облегчаем себе жизнь в холода: готовим заправку для борща на зиму из сезонных овощей
В США оценили пополнение ВВС РФ новыми истребителями Су-57
Гениальный способ улучшения почвы, о котором знают не все дачники
БПЛА "Альбатрос М5" отслеживает все маршруты боевиков ВСУ и наёмников Дмитрий Плотников Виноватой в информационной войне США против властей Израиля американцы выставляют РФ Юрий Бочаров Политическая история США в свете покушений на президентов с XIX век до наших дней Игорь Буккер
Долговечность дизеля против доступности бензина: что выгоднее
Как избавиться от проволочника раз и навсегда: секреты опытных дачников
"Многомиллиардные убытки": чешская компания NET4GAS выиграла суд у российского "Газпрома"
"Многомиллиардные убытки": чешская компания NET4GAS выиграла суд у российского "Газпрома"
Последние материалы
Почему слишком редкое мытье волос делает их тусклыми и жирными
БПЛА "Альбатрос М5" отслеживает все маршруты боевиков ВСУ и наёмников
В Госдуме предложили отменить туристический налог в межсезонье
Cell: получена первая схема структуры вируса Эбола и его сородичей
Эксперты раскрыли, сколько мигрантов необходимо российской экономике
5 коварных ошибок, которые совершают водители при доливке антифриза в машину
Диетолог: в антистрессовом рационе важно присутствие антиоксидантов
Между Загитовой и Медведевой может состояться матч по падел-теннису
Чего нельзя делать арендатору в съёмной квартире — юрист
На Филиппинах обнаружен новый вид клыкастых лягушек Limnonectes cassiopeia
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.