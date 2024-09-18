Офтальмолог раскрыла, на какие заболевания указывают лопнувшие в глазах сосуды

Офтальмолог: лопнувшие в глазах сосуды могут говорить о диабете

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лопнувшие сосуды в глазах, которые могут возникать после длительной работы за компьютером или чтения, не всегда представляют серьёзную угрозу здоровью, но могут указывать на ряд заболеваний, предупреждает офтальмолог Татьяна Шилова, как сообщает "Вечерняя Москва".

Фото: Wikimedia Commons by Microrao, CC BY-SA 4.0

"Выглядит это угрожающе и может вызывать беспокойство у многих, но в большинстве случаев оно не представляет серьёзной угрозы для здоровья", — уточнила доктор медицинских наук.

Медики называют этот эффект субконъюнктивальным кровоизлиянием, которое возникает из-за разрыва сосудистой стенки. По словам эксперта, причиной разрыва может стать повышение давления или температуры.

Другими возможными причинами лопнувших сосудов в глазах являются черепно-мозговая травма, сахарный диабет, заболевания крови, лимфома, лейкоз и дефицит витаминов А и С.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

