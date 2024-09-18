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Минздрав сообщил о текущем прогрессе в исследованиях вакцины против рака

Министр Мурашко: доклинические испытания вакцины от рака идут в соответствии с графиком
1:06
Здоровье

Доклинические испытания российской вакцины против рака продвигаются по плану, и в скором времени будет решён вопрос о выделении дополнительных средств на приобретение оборудования для её производства. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко агентству РИА "Новости", отметив, что все текущие этапы проходят без задержек, что позволяет продолжать планирование дальнейших действий.

Министр Мурашко: доклинические испытания вакцины от рака идут в соответствии с графиком
Фото: mos.ru by Владимир Новиков, PDM

По словам министра, вакцина, имеющая статус биомедицинского клеточного продукта, не требует проведения клинических испытаний. Это существенно сократит время, необходимое для её внедрения в медицинскую практику. После завершения всех этапов доклинических исследований и подготовки производственной базы, вакцина станет доступна пациентам.

Михаил Мурашко подчеркнул, что на данный момент приоритетной задачей является получение дополнительного финансирования для закупки необходимого оборудования. Этот шаг является критически важным для начала массового производства вакцины.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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