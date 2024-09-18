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Раскрыты самые страшные осложнения после неудачных пластических операций

Хирург предупредил о риске некроза кончика носа после ринопластики
1:50
Здоровье » Красота

Любое хирургическое вмешательство небезопасно, тем более в такой важной и сложно устроенной части тела, как лицо. Главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян рассказал ИА RuNews24.ru о самых частых рисках в эстетической медицине.

Хирург предупредил о риске некроза кончика носа после ринопластики
Фото: Freepik by freepik, PDM

Инъекционная ринопластика

Гиалуроновая кислота максимально безопасна, но в носу слишком сложная сосудистая система. Ошибки при инъекциях могут ухудшить зрение или даже привести к некрозу кончика носа.

Кроме того, надо понимать, что объём носа такая методика никак не уменьшит. "Если хочется получить качественный и гармоничный результат, то добиться этого можно только с помощью пластической операции, — подчеркнул врач. — Ещё один весомый плюс — возможность совместить ринопластику с септопластикой: многим пациентам важно вернуть здоровое носовое дыхание".

Затруднённое носовое дыхание

После любой ринопластики нос не будет дышать, преждевременно бить тревогу не нужно. Но если прошло много времени, а дыхание так и не облегчилось — значит, хирург что-то накосячил. Чтобы этого избежать, обращайтесь к тем врачам, которые специализируются на ринопластике и хорошо себя зарекомендовали в этом, посоветовал собеседник издания.

Липосакция

После неудачно проведённой липосакции мягкие ткани лица могут оплыть, сделав его уставшим и возрастным.

Липофилинг

Отважившись на эту популярную процедуру, надо понимать, что с первого раза эффект может показаться недостаточным, предупредил Алексанян. Он рекомендует провести две или три процедуры — деликатно, но с максимально естественным результатом.

Уточнения

Пласти́ческая хирурги́я — это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Фролова Юлия
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
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