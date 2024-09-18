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Россиянам назвали лучшие продукты для перекуса во время полёта на самолёте

Врач назвала лучшие продукты для перекуса в самолёте. Среди них есть тёмный шоколад
1:15
Здоровье

Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева перечислила агентству РИА Новости продукты, которые идеально подойдут для путешествия на самолёте.

Врач назвала лучшие продукты для перекуса в самолёте. Среди них есть тёмный шоколад
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам эксперта, в качестве отличного перекуса на борту выступят яблоки, поскольку они богаты клетчаткой. При этом в полёт можно взять орехи и семечки, которые помогут справиться с чувством голода, и немного тёмного шоколада. Продукт содержит в своём составе антиоксиданты и вещества, повышающие настроение.

При этом Анастасия Лебедева отметила, что употребление несладкого йогурта тоже полезно во время перелёта, поскольку продукт является источником пробиотиков для поддержания работы ЖКТ. Более того, он предотвращает дискомфорт, который связан с отсутствием привычного режима питания.

Специалист добавила, что иметь воду на борту самолёта необходимо. Она поддерживает гидратацию организма, способствует улучшению кровообращения и помогает избежать головных болей. В то же время полезно выпить томатный сок, мятный или ромашковый чай.

Ранее Pravda.Ru писала, какие продукты лучше всего есть утром.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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