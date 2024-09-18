Раскрыта одна коварная особенность панических атак

Психиатр подсказала правила первой помощи при панической атаке

2:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Панические атаки могут возникать даже у здоровых людей, и если они происходят регулярно, то могут перерасти в паническое расстройство, предупредила врач-психиатр Наталья Юшкина. Она раскрыла подробности в телеграм-канале "Доказательная медицина".

Фото: Freepik by freepik, PDM

Панические атаки — это внезапные эпизоды сильного страха и беспокойства, которые могут проявляться соматически: учащённым сердцебиением, одышкой, повышенным потоотделением, головокружением, неприятными ощущениями в области живота и т. п. Эмоционально паническая атака воспринимается в виде иррационального страха, опасений за свою жизнь, страха потерять рассудок или контроль, а также дереализации и деперсонализации.

Такой приступ обычно достигает максимума в течение 10 минут и может продолжаться до получаса, после чего неприятная симптоматика постепенно стихает.

Причиной могут быть как стрессовые ситуации — бытовые сложности в семье и на работе, пробки на дороге или теснота в общественном транспорте, так и объективные факторы — злоупотребление кофе или алкоголем, бессонница и переутомление.

Если у кого-то случилась паническая атака:

сохраняйте спокойствие;

предложите нуждающемуся в помощи удобно сесть, оставайтесь рядом, не бросайте его в одиночестве;

не давайте никаких лекарств, если они не назначены врачом;

дайте возможность человеку поделиться своими страхами, даже если они покажутся вам нелогичными;

попытайтесь отвлечь его внимание, предложив сосредоточиться на запахах, звуках, вкусах, объектах или на счёте.

Если панические атаки повторяются, то появляется тревога ожидания, что приводит к охранительному поведению — иррациональным действиям, направленным на предотвращение приступа. Такое состояние классифицируется как паническое расстройство. Оно может способствовать развитию сопутствующих патологий и подлежит лечению — обычно медикаментозному.

Уточнения

Пани́ческая ата́ка — внезапный приступ тяжёлой тревоги, сопровождаемый мучительными ощущениями (например, сердцебиение, чувство удушья, боль в груди, головокружение, диарея, тошнота). Панические атаки не смертельны и не могут привести к опасным для жизни заболеваниям.

