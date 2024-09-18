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Раскрыта одна коварная особенность панических атак

Психиатр подсказала правила первой помощи при панической атаке
2:05
Здоровье

Панические атаки могут возникать даже у здоровых людей, и если они происходят регулярно, то могут перерасти в паническое расстройство, предупредила врач-психиатр Наталья Юшкина. Она раскрыла подробности в телеграм-канале "Доказательная медицина".

Психиатр подсказала правила первой помощи при панической атаке
Фото: Freepik by freepik, PDM

Панические атаки — это внезапные эпизоды сильного страха и беспокойства, которые могут проявляться соматически: учащённым сердцебиением, одышкой, повышенным потоотделением, головокружением, неприятными ощущениями в области живота и т. п. Эмоционально паническая атака воспринимается в виде иррационального страха, опасений за свою жизнь, страха потерять рассудок или контроль, а также дереализации и деперсонализации.

Такой приступ обычно достигает максимума в течение 10 минут и может продолжаться до получаса, после чего неприятная симптоматика постепенно стихает.

Причиной могут быть как стрессовые ситуации — бытовые сложности в семье и на работе, пробки на дороге или теснота в общественном транспорте, так и объективные факторы — злоупотребление кофе или алкоголем, бессонница и переутомление.

Если у кого-то случилась паническая атака:

  • сохраняйте спокойствие;
  • предложите нуждающемуся в помощи удобно сесть, оставайтесь рядом, не бросайте его в одиночестве;
  • не давайте никаких лекарств, если они не назначены врачом;
  • дайте возможность человеку поделиться своими страхами, даже если они покажутся вам нелогичными;
  • попытайтесь отвлечь его внимание, предложив сосредоточиться на запахах, звуках, вкусах, объектах или на счёте.

Если панические атаки повторяются, то появляется тревога  ожидания, что приводит к охранительному поведению — иррациональным действиям, направленным на предотвращение приступа. Такое состояние классифицируется как паническое расстройство. Оно может способствовать развитию сопутствующих патологий и подлежит лечению — обычно медикаментозному.

Уточнения

Пани́ческая ата́ка — внезапный приступ тяжёлой тревоги, сопровождаемый мучительными ощущениями (например, сердцебиение, чувство удушья, боль в груди, головокружение, диарея, тошнота). Панические атаки не смертельны и не могут привести к опасным для жизни заболеваниям.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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