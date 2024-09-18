Доктор Мясников объяснил ужасающую смертность от внебольничной пневмонии

Доктор Мясников: пневмония занимает 7-8 место среди причин смертности

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Внебольничная пневмония — это любое воспаление лёгких, которым пациент заболел где угодно, кроме больницы: дома, в отпуске, на работе и т. д. Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл характерные особенности этого опасного недуга.

Фото: ВК "Доктор Мясников" is licensed under public domain

Ежегодно внебольничной пневмонией заболевают 25 человек из тысячи населения, причём чем старше, тем выше риск.

10% подлежат госпитализации,

1-5% в реанимацию,

смертность — около 10%.

При этом у людей, перенёсших пневмонию, в течение последующего года шанс умереть от каких-либо причин, не обязательно связанных с лёгкими, возрастает до 28%. В итоге пневмония занимает 7-8 место среди причин смертности.

Патоген, вызвавший пневмонию, выявляется только у 38% госпитализированных пациентов. До 40% случаев приходится на вирусы, около 15% — пневмококк.

Если болезнь диагностирована в период подъёма заболеваемости COVID-19 и гриппом, обязательно проводится тестирование на эти инфекции.

Установление причины заболевания жизненно важно, потому что от этого зависит выбор лечения.

Факторы риска:

возраст, хронические заболевания, курение, алкоголь, лекарства (снижающие кислотность желудка — типа омепразола, антипсихотики, ингаляции кортикостероидов).

Уточнения

Внебольничная пневмония (ВП) — это пневмония, которая развилась вне лечебного учреждения или в первые 48 часов после госпитализации.

Внутрибольничная пневмония, напротив, наблюдается у пациентов, которые недавно посещали больницу или живут в учреждениях длительного ухода.

