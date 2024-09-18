Доктор Мясников объяснил ужасающую смертность от внебольничной пневмонии

Внебольничная пневмония — это любое воспаление лёгких, которым пациент заболел где угодно, кроме больницы: дома, в отпуске, на работе и т. д. Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл характерные особенности этого опасного недуга.
Ежегодно внебольничной пневмонией заболевают 25 человек из тысячи населения, причём чем старше, тем выше риск.
При этом у людей, перенёсших пневмонию, в течение последующего года шанс умереть от каких-либо причин, не обязательно связанных с лёгкими, возрастает до 28%. В итоге пневмония занимает 7-8 место среди причин смертности.
Патоген, вызвавший пневмонию, выявляется только у 38% госпитализированных пациентов. До 40% случаев приходится на вирусы, около 15% — пневмококк.
Если болезнь диагностирована в период подъёма заболеваемости COVID-19 и гриппом, обязательно проводится тестирование на эти инфекции.
Установление причины заболевания жизненно важно, потому что от этого зависит выбор лечения.
Факторы риска:
Внебольничная пневмония (ВП) — это пневмония, которая развилась вне лечебного учреждения или в первые 48 часов после госпитализации.
Внутрибольничная пневмония, напротив, наблюдается у пациентов, которые недавно посещали больницу или живут в учреждениях длительного ухода.
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