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Врач предупредил россиян о способности сильного кашля спровоцировать грыжу

Хирург связал появление грыжи с сильным кашлем
0:55
Здоровье

Длительный кашель может стать причиной образования пупочной или паховой грыжи, предупреждает хирург Сергей Тарабарин. Как сообщает Газета.Ru, при грыже происходит выпячивание внутренних органов из брюшной полости через естественные или приобретённые отверстия — чаще всего через пупок, паховый канал или послеоперационные рубцы на животе.

Хирург связал появление грыжи с сильным кашлем
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, CC BY-SA 3.0

"Причины появления грыж — ожирение, поднятие тяжестей и длительный кашель. Все эти три причины приводят к повышению внутрибрюшного давления и выпячиванию грыжи через грыжевые "ворота", — отметил специалист.

В большинстве случаев грыжу можно обнаружить самостоятельно, после чего следует обратиться к врачу. Диагноз подтверждается с помощью УЗИ. При появлении болевых ощущений, связанных с грыжей, показано хирургическое вмешательство.

Уточнения

Гры́жа (лат. hernia) — заболевание, при котором происходит выхождение (выпячивание) внутренних органов из полости, занимаемой ими в норме, через нормально существующее или патологически сформированное отверстие в анатомических образованиях с сохранением целости оболочек, их покрывающих, либо наличие условий для этого.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Фролова Юлия
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
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