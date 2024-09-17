Врач предупредил россиян о способности сильного кашля спровоцировать грыжу

Хирург связал появление грыжи с сильным кашлем

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Длительный кашель может стать причиной образования пупочной или паховой грыжи, предупреждает хирург Сергей Тарабарин. Как сообщает Газета.Ru, при грыже происходит выпячивание внутренних органов из брюшной полости через естественные или приобретённые отверстия — чаще всего через пупок, паховый канал или послеоперационные рубцы на животе.

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"Причины появления грыж — ожирение, поднятие тяжестей и длительный кашель. Все эти три причины приводят к повышению внутрибрюшного давления и выпячиванию грыжи через грыжевые "ворота", — отметил специалист.

В большинстве случаев грыжу можно обнаружить самостоятельно, после чего следует обратиться к врачу. Диагноз подтверждается с помощью УЗИ. При появлении болевых ощущений, связанных с грыжей, показано хирургическое вмешательство.

Уточнения

Гры́жа (лат. hernia) — заболевание, при котором происходит выхождение (выпячивание) внутренних органов из полости, занимаемой ими в норме, через нормально существующее или патологически сформированное отверстие в анатомических образованиях с сохранением целости оболочек, их покрывающих, либо наличие условий для этого.

