Врач назвала главную причину выпадения волос в осенний период

Трихолог: в осенний период волосы выпадают из-за уменьшения выработки витамина D

Осенью многие замечают усиленное выпадение волос. Врач-косметолог и трихолог Христина Осепян объяснила, что это связано с сокращением светового дня и дефицитом витамина D, как сообщает Газета. Ru.

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"Вместе с этим меняется температура окружающей среды, включается отопление, что также может стать причиной более интенсивного выпадения волос. В данном случае подбирается дополнительный уход для кожи головы и волос", — .отметила специалист

Ещё одной причиной осеннего "волосопада" является замедление метаболизма и ослабление иммунитета. Если выпадение волос продолжительное и не зависит от сезона, необходимо обратиться к трихологу.

Врач также рекомендует использовать увлажнитель или ионизатор воздуха в отопительный период. Кроме того, осенью и зимой полезно принимать витаминно-минеральные комплексы. Однако подбирать их самостоятельно не стоит — лучше сдать анализы и проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Трихоло́гия (от др.-греч. θρίξ, родительный падеж τριχός — волос; λόγος — учение) — наука о волосах и волосистой части кожи головы.

