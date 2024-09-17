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Врач назвала главную причину выпадения волос в осенний период

Трихолог: в осенний период волосы выпадают из-за уменьшения выработки витамина D
Здоровье

Осенью многие замечают усиленное выпадение волос. Врач-косметолог и трихолог Христина Осепян объяснила, что это связано с сокращением светового дня и дефицитом витамина D, как сообщает Газета. Ru.

Трихолог: в осенний период волосы выпадают из-за уменьшения выработки витамина D
Фото: commons.wikimedia.org by en:User:Musical Linguist, CC BY-SA 3.0

"Вместе с этим меняется температура окружающей среды, включается отопление, что также может стать причиной более интенсивного выпадения волос. В данном случае подбирается дополнительный уход для кожи головы и волос", — .отметила специалист

Ещё одной причиной осеннего "волосопада" является замедление метаболизма и ослабление иммунитета. Если выпадение волос продолжительное и не зависит от сезона, необходимо обратиться к трихологу.

Врач также рекомендует использовать увлажнитель или ионизатор воздуха в отопительный период. Кроме того, осенью и зимой полезно принимать витаминно-минеральные комплексы. Однако подбирать их самостоятельно не стоит — лучше сдать анализы и проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Трихоло́гия (от др.-греч. θρίξ, родительный падеж τριχός — волос; λόγος — учение) — наука о волосах и волосистой части кожи головы.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
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