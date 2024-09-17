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Врач предупредил об опасности популярных обезболивающих, которые могут убить желудок

Гастроэнтеролог: неправильный приём обезболивающих может вызвать проблемы с ЖКТ
Здоровье

Большинство безрецептурных обезболивающих средств, доступных в аптеках, относятся к группе нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), как сообщила старший научный сотрудник НИЛ хирургической гастроэнтерологии и эндоскопии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Валерия Кайбышева. Специалист предупредила, что неправильный приём НПВП может негативно сказаться на здоровье желудочно-кишечного тракта.

Гастроэнтеролог: неправильный приём обезболивающих может вызвать проблемы с ЖКТ
Фото: flickr.com by Рассел Бернис, CC BY 2.0

"НПВП — одни из самых назначаемых препаратов в мире, они эффективно борются с болью, воспалением, отёком, повышенной температурой, но в то же время их неконтролируемый приём может привести к серьёзным повреждениям слизистой оболочки желудка и кишечника", — предостерегла врач в беседе с NEWS.ru.

По словам врача, неправильное употребление обезболивающих может привести к таким проблемам, как эрозии, язвы, кровотечения и даже перфорация желудка. Поэтому людям, регулярно принимающим НПВП, страдающим НПВП-гастропатией или находящимся в группе риска, рекомендуется дополнительно принимать антисекреторные препараты, снижающие выработку соляной кислоты.

Уточнения

Эро́зия (лат  erosio, -onis f. «разъедание») — поверхностный дефект эпителия, не затрагивающий базальную мембрану и подлежащие слои, заживающий, в отличие от язвы, без образования рубца. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
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