Эксперт предупреждает об опасности неправильного хранения мыла

Обычное мыло, которое мы храним в ванной, может представлять опасность для здоровья. Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин объяснил, что во влажной среде мыло становится благоприятной средой для размножения бактерий.
По словам специалиста, проблемы возникают, если мыло хранится в мыльнице, где скапливается вода. Роман Опарин рекомендует хранить мыло в сухом месте, без использования закрытых мыльниц.
"Кроме того, мыло нужно тщательно смывать, так как его частицы могут остаться на коже и стать идеальной средой для микробов", — уточнил собеседник NEWS. ru.
Биолог также предупредил, что частое мытьё рук с мылом может привести к негативным последствиям. Агрессивные компоненты в составе мыла способны вызвать сухость кожи, дерматит, аллергию и раздражение. При этом мыть руки с мылом необходимо не менее 20 секунд, тщательно обрабатывая всю поверхность.
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