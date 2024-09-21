Эксперт предупреждает об опасности неправильного хранения мыла

Биолог: мыло важно хранить в сухом месте, чтобы не образовались бактерии

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Обычное мыло, которое мы храним в ванной, может представлять опасность для здоровья. Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин объяснил, что во влажной среде мыло становится благоприятной средой для размножения бактерий.

Фото: commons.wikimedia.org by Джеймс Стейкли, CC BY-SA 3.0

По словам специалиста, проблемы возникают, если мыло хранится в мыльнице, где скапливается вода. Роман Опарин рекомендует хранить мыло в сухом месте, без использования закрытых мыльниц.

"Кроме того, мыло нужно тщательно смывать, так как его частицы могут остаться на коже и стать идеальной средой для микробов", — уточнил собеседник NEWS. ru.

Биолог также предупредил, что частое мытьё рук с мылом может привести к негативным последствиям. Агрессивные компоненты в составе мыла способны вызвать сухость кожи, дерматит, аллергию и раздражение. При этом мыть руки с мылом необходимо не менее 20 секунд, тщательно обрабатывая всю поверхность.