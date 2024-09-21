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Представляет ли опасность для здоровья носовое кровотечение

Врач-токсиколог: носовое кровотечение способно представлять опасность для здоровья
0:56
Здоровье

Врач-токсиколог Михаил Кутушов сообщил изданию "Тюменская область сегодня", что носовое кровотечение (эпистаксис) обычно не представляет опасности для здоровья и легко останавливается в домашних условиях.

Врач-токсиколог: носовое кровотечение способно представлять опасность для здоровья
Фото: Wikipedia by mcfarlandmo, CC BY 2.0

Однако, по его словам, частые и обильные кровотечения могут сигнализировать о серьёзных проблемах со здоровьем, таких как высокое кровяное давление или нарушения свёртываемости крови.

Врач подчеркнул, что такие состояния могут сопровождаться дополнительными симптомами, такими как головокружение, слабость и затруднённое дыхание.

"Если же кровотечения из носа вызваны скачками артериального давления, то потребуется его коррекция при помощи медикаментозного лечения, назначенного специалистом. В случаях устойчивых или трудноизлечимых кровотечений может потребоваться хирургическая операция", — отметил Кутушов.

Уточнения

Носовое кровотечение (эпистаксис) — кровотечение из полости носа, которое обычно можно увидеть при истечении крови через ноздри. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Фролова Юлия
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
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