Представляет ли опасность для здоровья носовое кровотечение

Врач-токсиколог Михаил Кутушов сообщил изданию "Тюменская область сегодня", что носовое кровотечение (эпистаксис) обычно не представляет опасности для здоровья и легко останавливается в домашних условиях.
Однако, по его словам, частые и обильные кровотечения могут сигнализировать о серьёзных проблемах со здоровьем, таких как высокое кровяное давление или нарушения свёртываемости крови.
Врач подчеркнул, что такие состояния могут сопровождаться дополнительными симптомами, такими как головокружение, слабость и затруднённое дыхание.
"Если же кровотечения из носа вызваны скачками артериального давления, то потребуется его коррекция при помощи медикаментозного лечения, назначенного специалистом. В случаях устойчивых или трудноизлечимых кровотечений может потребоваться хирургическая операция", — отметил Кутушов.
Носовое кровотечение (эпистаксис) — кровотечение из полости носа, которое обычно можно увидеть при истечении крови через ноздри.
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