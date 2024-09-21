Учёные назвали неочевидный фактор риска развития шизофрении

SciAdv: лишний вес в раннем возрасте увеличивает риск шизофрении у взрослых

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Фуданьского университета в Шанхае выявили связь между детским ожирением и развитием шизофрении во взрослом возрасте. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, PDM

В исследовании использовались генетические данные участников двух крупных проектов: международного Консорциума психиатрической геномики и проекта FinnGen (сбор биоматериала жителей Финляндии). Учёные проанализировали случаи детского ожирения и отследили, развились ли у этих людей психические заболевания в дальнейшем.

Исследователи искали связи между ранним ожирением и такими психическими расстройствами, как обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), глубокая депрессия, тревожные расстройства, болезнь Альцгеймера и шизофрения. Связь была обнаружена только с шизофренией.

Дополнительный анализ показал, что у людей, набравших лишний вес уже во взрослом возрасте, риск развития шизофрении, наоборот, снижался.

Учёные пока не могут объяснить причины такой взаимосвязи. Предполагается, что ожирение особым образом воздействует на развивающийся мозг, вызывая нарушения в его работе.

Уточнения

Шизофрени́я (от др.-греч. σχίζω «расщеплять», «раскалывать» + φρήν «ум, мышление, мысль»), или схизофрени́я — эндогенное полиморфное психическое расстройство (или группа психических расстройств) и психоз, характеризующийся распадом процессов мышления и эмоциональных реакций.

