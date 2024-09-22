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Учёные выяснили, что мозг человека воспринимает объекты многомерно

NHB: восприятие объектов человеком куда сложнее, чем считалось ранее
1:16
Здоровье

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Human Behaviour, переосмысливает наше понимание восприятия объектов. Учёные из Института когнитивных и нейробиологических наук Макса Планка в Лейпциге, Гисенского университета имени Юстуса Либиха и Национальных институтов здравоохранения США выявили, что процесс восприятия гораздо сложнее, чем считалось ранее.

NHB: восприятие объектов человеком куда сложнее, чем считалось ранее
Фото: Openverse by Hey Paul Studios, CC BY 2.0

Ранее полагали, что основная цель восприятия — это идентификация и классификация объектов. Однако новое исследование показывает, что активность мозга при восприятии объекта определяется множеством поведенческих характеристик.

Учёные использовали компьютерную модель для анализа данных более 12 000 участников и выявили 66 характеристик объектов. Эти характеристики не ограничиваются категоризацией объекта, но также учитывают его цвет, форму и другие свойства.

Результаты исследования демонстрируют, что все этапы обработки зрительной информации связаны с различными аспектами поведения. Это открытие позволяет глубже понять, как мы воспринимаем и интерпретируем окружающий мир.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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