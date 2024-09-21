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Назван неочевидный препарат от цирроза печени

JAMA: Оземпик способен остановить развитие цирроза печени
1:30
Здоровье

Новое исследование, опубликованное в журнале JAMA Internal Medicine, показало, что препарат для похудения Оземпик может предотвратить прогрессирование ожирения печени до цирроза.

JAMA: Оземпик способен остановить развитие цирроза печени
Фото: Openverse by takacsi75, CC BY 2.0

Учёные из Медицинского колледжа Бейлора проанализировали данные о состоянии здоровья 32 тысяч добровольцев с диабетом, наблюдая за ними с 2006 по 2022 год.

Результаты показали, что у пациентов, принимавших Оземпик и его аналоги (агонисты GLP-1), риск развития цирроза на фоне жировой болезни печени был на 14% ниже, чем у тех, кто принимал другие препараты от диабета. Вероятность летального исхода из-за ухудшения состояния здоровья также снизилась на 11% среди пациентов, использующих GLP-1.

Защитный эффект Оземпика проявлялся спустя 18-24 месяца после начала лечения. Учёные считают, что снижение уровня сахара в крови и подавление воспаления в организме являются основными механизмами, лежащими в основе положительного действия препарата.

Важно отметить, что ожирение печени, при котором количество жира в печени превышает 5% от общего веса, повышает риск развития цирроза, рака печени и необходимости пересадки. Ожирение и сахарный диабет являются основными факторами риска развития этого заболевания.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Шантурова Евгения
Специализируется на лечении широкого спектра заболеваний органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, гастрит, дисбактериоз, панкреатит, гепатит)
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