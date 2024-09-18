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Число заболевших гриппом россиян значительно увеличилось

В России количество заболевших гриппом и ОРВИ выросло почти на 50 процентов
1:23
Здоровье

За последнюю неделю в России был отмечен рост заболеваемости гриппом и ОРВИ почти на 50%. По данным Роспотребнадзора, полученным РИА Новости, врачи выявили грипп и ОРВИ у более чем 705 тысяч россиян, причём 17% из них проживают в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

В России количество заболевших гриппом и ОРВИ выросло почти на 50 процентов
Фото: Freepik by prostooleh, PDM

Вирусы негриппозной этиологии преобладают среди заболевших россиян, однако были также обнаружены отдельные случаи вирусов гриппа.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о поручении, данном регионам страны, обеспечить готовность медицинских учреждений к работе в условиях сезонного роста заболеваемости ОРВИ, COVID-19 и гриппом.

«Регионам страны дано поручение обеспечить готовность медицинских учреждений к работе в условиях сезонного роста заболеваемости ОРВИ, COVID-19, гриппа», — сказала Попова.

Она также обратила внимание на необходимость соблюдения профилактических мер, таких как организация «утренних фильтров» в детских садах.

Кроме того, за неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 29,8%. Более 32 тысяч человек в России заразились COVID-19.

Уточнения

Грипп — острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути, а также бронхи и, в более редких случаях, — лёгкие. Выделяется среди острых респираторных вирусных инфекций у людей из-за возможного тяжёлого течения болезни. 

А́нна Ю́рьевна Попо́ва (род. 18 октября 1960, Ростов-на-Дону, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель. С 10 апреля 2014 года — руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — главный государственный санитарный врач Российской Федерации. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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