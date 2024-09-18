Число заболевших гриппом россиян значительно увеличилось

В России количество заболевших гриппом и ОРВИ выросло почти на 50 процентов

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

За последнюю неделю в России был отмечен рост заболеваемости гриппом и ОРВИ почти на 50%. По данным Роспотребнадзора, полученным РИА Новости, врачи выявили грипп и ОРВИ у более чем 705 тысяч россиян, причём 17% из них проживают в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Фото: Freepik by prostooleh, PDM

Вирусы негриппозной этиологии преобладают среди заболевших россиян, однако были также обнаружены отдельные случаи вирусов гриппа.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о поручении, данном регионам страны, обеспечить готовность медицинских учреждений к работе в условиях сезонного роста заболеваемости ОРВИ, COVID-19 и гриппом.

«Регионам страны дано поручение обеспечить готовность медицинских учреждений к работе в условиях сезонного роста заболеваемости ОРВИ, COVID-19, гриппа», — сказала Попова.

Она также обратила внимание на необходимость соблюдения профилактических мер, таких как организация «утренних фильтров» в детских садах.

Кроме того, за неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 29,8%. Более 32 тысяч человек в России заразились COVID-19.

Уточнения

Грипп — острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути, а также бронхи и, в более редких случаях, — лёгкие. Выделяется среди острых респираторных вирусных инфекций у людей из-за возможного тяжёлого течения болезни.



А́нна Ю́рьевна Попо́ва (род. 18 октября 1960, Ростов-на-Дону, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель. С 10 апреля 2014 года — руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — главный государственный санитарный врач Российской Федерации.

