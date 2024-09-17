Что выделяет долгожителей, имеющих вредные привычки

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BMJ Mental Health: психологически устойчивые люди реже умирают в среднем возрасте

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные выяснили, что у пожилых людей с высоким уровнем психологической устойчивости вероятность смерти в течение следующих 10 лет на 53% ниже, чем у тех, чей уровень устойчивости самый низкий. Впечатляет, что эта взаимосвязь сохраняется даже при наличии хронических заболеваний или нездорового образа жизни: в таких случаях риск смерти снижается на 46% и 38% соответственно. Выводы основаны на данных исследования, в котором приняли участие более 10 тысяч человек старше 50 лет.

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"Это исследование уникально тем, что установило статистически значимую связь между психологической устойчивостью и смертностью от всех причин среди пожилых людей и пенсионеров, даже после учета сопутствующих факторов", — сообщает пресс-релиз Университета Сунь Ятсена в Китае.

Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ Mental Health. Главный вывод: целеустремлённость и оптимизм перед лицом неопределённости помогают людям справляться с обстоятельствами, которые в противном случае могли бы сократить продолжительность жизни.

Исследователи также подчеркнули, что целенаправленная работа над повышением психологической устойчивости может положительно сказаться на продолжительности жизни.