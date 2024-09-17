Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашний массаж: как он помогает уменьшить объёмы и похудеть?
Фукуяма считает, что Украине на РФ можно повлиять только путем ударов вглубь страны
Подросток забрызгал газовым баллончиком девочек в Новосибирске
Вступил в силу запрет США на некоторые IT-услуги лицам в России
Во Владивостоке вор 9 месяцев грабил гаражи во Владивостоке
Секреты успешного хранения свёклы: как сохранить овощ свежим до нового урожая
В Свердловской области задержан диверсант, готовивший теракт
Туроператоры назвали лучшие осенние даты для поездки в Турцию
Политолог Ищенко считает, что конфликт на Украине становится все более жестоким

Что выделяет долгожителей, имеющих вредные привычки

BMJ Mental Health: психологически устойчивые люди реже умирают в среднем возрасте
1:24
Здоровье

Учёные выяснили, что у пожилых людей с высоким уровнем психологической устойчивости вероятность смерти в течение следующих 10 лет на 53% ниже, чем у тех, чей уровень устойчивости самый низкий. Впечатляет, что эта взаимосвязь сохраняется даже при наличии хронических заболеваний или нездорового образа жизни: в таких случаях риск смерти снижается на 46% и 38% соответственно. Выводы основаны на данных исследования, в котором приняли участие более 10 тысяч человек старше 50 лет.

BMJ Mental Health: психологически устойчивые люди реже умирают в среднем возрасте
Фото: flickr.com by freepik, PDM

"Это исследование уникально тем, что установило статистически значимую связь между психологической устойчивостью и смертностью от всех причин среди пожилых людей и пенсионеров, даже после учета сопутствующих факторов", — сообщает пресс-релиз Университета Сунь Ятсена в Китае.

Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ Mental Health. Главный вывод: целеустремлённость и оптимизм перед лицом неопределённости помогают людям справляться с обстоятельствами, которые в противном случае могли бы сократить продолжительность жизни.

Исследователи также подчеркнули, что целенаправленная работа над повышением психологической устойчивости может положительно сказаться на продолжительности жизни.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Обсудить
Популярное
Дезинфекция почвы в теплице: почему это важно и как провести её эффективно

Здоровая и чистая почва — залог успешного выращивания растений в теплице.

Как очистить почву в теплице: 6 необходимых мер для борьбы с болезнями и патогенами
Заправка для борща на зиму: много свежих овощей и яркий вкус лета в банке
Облегчаем себе жизнь в холода: готовим заправку для борща на зиму из сезонных овощей
Белить или не белить деревья осенью? Разбираемся в правилах и нюансах
Преимущества и недостатки утреннего и вечернего мытья головы: как выбрать идеальный режим ухода за волосами?
Беспилотник X-FRONTER. Компактный разведчик и ударный дрон от НАТО Дмитрий Плотников Виноватой в информационной войне США против властей Израиля американцы выставляют РФ Юрий Бочаров Политическая история США в свете покушений на президентов с XIX век до наших дней Игорь Буккер
Гениальный способ улучшения почвы, о котором знают не все дачники
Живот будет плоским и рельефным: 3 эффективных упражнения
В США высказались об атаке украинского спецназа на форпост РФ в Сирии
В США высказались об атаке украинского спецназа на форпост РФ в Сирии
Последние материалы
Домашний массаж: как он помогает уменьшить объёмы и похудеть?
BMJ Mental Health: психологически устойчивые люди реже умирают в среднем возрасте
Фукуяма считает, что Украине на РФ можно повлиять только путем ударов вглубь страны
Подросток забрызгал газовым баллончиком девочек в Новосибирске
Вступил в силу запрет США на некоторые IT-услуги лицам в России
Во Владивостоке вор 9 месяцев грабил гаражи во Владивостоке
Секреты успешного хранения свёклы: как сохранить овощ свежим до нового урожая
В Свердловской области задержан диверсант, готовивший теракт
Туроператоры назвали лучшие осенние даты для поездки в Турцию
Политолог Ищенко считает, что конфликт на Украине становится все более жестоким
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.