Учёные обнаружили связь между хроническими болями опорно-двигательного аппарата и жиром на животе

RAРМ: жир на животе приводит к хронической боли во всём теле

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Избыточное количество жира в области живота может быть связано с хроническими проблемами опорно-двигательной системы, согласно исследованию, опубликованному в журнале Regional Anesthesia & Pain Medicine.

Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, PDM

Учёные из Университета Тасмании (Австралия) проанализировали данные 32 409 участников Британского биобанка, которые предоставили информацию о своём здоровье и прошли медицинские обследования.

Предыдущие исследования выявили связь между ожирением и болями в разных частях опорно-двигательного аппарата из-за повышенной нагрузки на скелет. В данном случае учёные сосредоточились на изучении влияния избыточного количества жира на животе на болевые ощущения.

Участникам провели магнитно-резонансную томографию брюшной полости для определения количества висцерального (вокруг внутренних органов) и подкожного (под кожей) жира. Во время сканирования участники также отвечали на вопросы о наличии болевых ощущений в разных частях тела за последние три месяца.

Анализ результатов показал взаимосвязь между количеством участков с хронической болью, индексом массы тела и соотношением висцерального и подкожного жира. У женщин эта связь оказалась сильнее, чем у мужчин.

Невролог Елена Дячкина отмечает, что данное исследование является наблюдательным и не позволяет установить причинно-следственные связи. Однако авторы статьи делают вывод о том, что избыток жира в брюшной полости может быть связан с хроническими болями в мышцах и костях. Снижение абдоминального ожирения может рассматриваться как метод лечения хронических болей, особенно при их обширном характере и множественных проявлениях.

Уточнения

Жирова́я ткань — разновидность соединительной ткани животных, образующаяся из мезенхимы и состоящая из специализированных клеток, накапливающих жиры — адипоцитов. Почти весь адипоцит заполняет жировая капля, окружённая ободком цитоплазмы с оттеснёнными на периферию клеточным ядром и относительно небольшим количеством митохондрий.



Живо́т (общеславянское, от др.-рус. животъ «жизнь, имущество» из лат. vita «жизнь») — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки. Полость живота (брюшная полость в широком смысле) содержит основные внутренние органы: желудок, кишечник, почки, надпочечники, печень, селезёнку, поджелудочную железу, жёлчный пузырь.

