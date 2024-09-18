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Врач назвала неожиданную причину набора веса, и это не переедание

Врач Таныгина: хеликобактеры могут вызывать прибавку в весе, воздействуя на гормоны
1:10
Здоровье

Инфицирование бактерией Helicobacter pylori может привести к повышению риска развития ожирения, поскольку этот микроорганизм влияет на гормональный фон. Об этом сообщила врач-эндокринолог Наталья Таныгина.

Врач Таныгина: хеликобактеры могут вызывать прибавку в весе, воздействуя на гормоны
Фото: commons.wikimedia.org by Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga), CC BY-SA 3.0

Таныгина отмечает, что хеликобактеры способны выживать в условиях высокой концентрации соляной кислоты в желудке благодаря своим адаптивным механизмам. Они разрушают оболочку желудка и влияют на гормональный фон, что может привести к увеличению веса.

Изменение уровня инсулина, вызванное продуктами жизнедеятельности бактерии, приводит к усилению аппетита и затрудняет процесс потери веса. Организм реагирует на интоксикацию повышением уровня инсулина, который стимулирует накопление жира, пишет Газета.Ru.

Для выявления бактерии Helicobacter pylori врач может назначить 13C-уреазный дыхательный тест, который определяет наличие специфических ферментов, указывающих на активность микроорганизма. После успешного лечения обмен инсулина у пациента восстанавливается.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью. У взрослых людей ожирению соответствует индекс массы тела (ИМТ), больший или равный 30.

 
Helicobacter pylori (лат.) (Хеликоба́ктер пило́ри (рус.); устар. геликобактер) — спиралевидная грамотрицательная бактерия, которая инфицирует различные области желудка и двенадцатиперстной кишки.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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Врач Таныгина: хеликобактеры могут вызывать прибавку в весе, воздействуя на гормоны
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