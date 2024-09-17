Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трихолог: в осенний период волосы выпадают из-за уменьшения выработки витамина D
Верховный суд признал перепланировкой установку французских окон
Гастроэнтеролог: неправильный приём обезболивающих может вызвать проблемы с ЖКТ
Губернатор Беглов: необходимо запустить прямой рейс из Санкт-Петербурга на Бали
Диетолог: жирное мясо и алкоголь вредны для желудка
Искусственный интеллект поможет снизить риск неожиданных смертей пациентов в больницах
Правильная обработка лисичек для сохранения аромата
Рекомендации диетолога по употреблению семечек
Компания Harland & Wolff объявила о банкротстве

Врач рассказал о связи стресса в среднем возрасте и развитием деменции в старости

Врач Ильницкий: из-за стресса в среднем возрасте развивается деменция в старости
1:35
Здоровье

Доктор медицинских наук и профессор Андрей Ильницкий поделился информацией о взаимосвязи между хроническим стрессом в среднем возрасте и возникновением деменции в пожилом возрасте.

Врач Ильницкий: из-за стресса в среднем возрасте развивается деменция в старости
Фото: Openverse by adamdachis, CC BY 2.0

По утверждению эксперта, постоянный стресс и сопровождающее его повышение уровня гормона кортизола негативно воздействуют на мозг, что может привести к развитию как нейродегенеративной, так и сосудистой деменции в преклонном возрасте.

В небольших дозах кортизол помогает уменьшать воспалительные реакции, повышает артериальное давление и уровень тревожности. Но постоянно высокий уровень кортизола повреждает ткани мозга и ускоряет развитие деменции, пишет Газета.Ru.

Врач рассказал, что хроническое воспаление, вызванное кортизолом, увеличивает риск нейродегенеративных заболеваний. Современные препараты для лечения такого типа деменции направлены на снижение уровня воспаления в мозге. Кортизол и постоянный стресс способствуют повышению артериального давления и развитию атеросклероза, что негативно сказывается на сосудах головного мозга.

Ильницкий отмечает, что с возрастом у людей увеличивается продукция кортизола, вследствие чего они становятся более подвержены стрессу.

"Повышение продукции кортизола при чрезмерных стрессах приводит к атрофии структур головного мозга, которые обеспечивают когнитивные способности, прежде всего, гиппокампа", — заметил врач.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. 

Разделить на Стресс и Психоэмоциональный стресс
Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом). 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Зюкова Ирина
Проводит диагностику и лечение всех заболеваний нервной системы у детей с рождения, оценку данных параклинического обследования головного мозга, оценку физического и психического развития перед поступлением в детский сад и школу, определение школьной зрелости
Обсудить
Популярное
В США сообщили о потере Украиной двух последних Су-27 и МиГ-29

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch об утрате ВВС Украины.

В США рассказали о невосполнимой потере ВВС Украины
Ракета JASSM-ER. США планируют представить крылатую ракету
Ракета JASSM-ХR. Американцы обещают мощный скрытный удар с большой дистанции
Консервируем помидоры на зиму: 3 простых и вкусных рецепта
Почему стоит ехать на море в Сочи в ноябре-декабре
Политическая история США в свете покушений на президентов с XIX век до наших дней Игорь Буккер Противотанковый "Корнет". Убийца натовских "Абрамсов" почуял запах жертвы Дмитрий Плотников Какая власть, такое и русское "трудовое купечество" Сергей Лебедев
Простое решение: полировка фар без сложных инструментов
Облегчаем себе жизнь в холода: готовим заправку для борща на зиму из сезонных овощей
Уксус против грязи: как очистить микроволновку без усилий и вредных химических средств
Уксус против грязи: как очистить микроволновку без усилий и вредных химических средств
Последние материалы
Диетолог: жирное мясо и алкоголь вредны для желудка
Искусственный интеллект поможет снизить риск неожиданных смертей пациентов в больницах
Политическая история США в свете покушений на президентов с XIX век до наших дней
Правильная обработка лисичек для сохранения аромата
Противотанковый "Корнет". Убийца натовских "Абрамсов" почуял запах жертвы
Рекомендации диетолога по употреблению семечек
Политолог: "Республиканцы требуют у Байдена отчёта"
Компания Harland & Wolff объявила о банкротстве
Американский турист был поражён одной из особенностей жизни россиян
Врач Ильницкий: из-за стресса в среднем возрасте развивается деменция в старости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.