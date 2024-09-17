Врач рассказал о связи стресса в среднем возрасте и развитием деменции в старости

Врач Ильницкий: из-за стресса в среднем возрасте развивается деменция в старости

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор медицинских наук и профессор Андрей Ильницкий поделился информацией о взаимосвязи между хроническим стрессом в среднем возрасте и возникновением деменции в пожилом возрасте.

Фото: Openverse by adamdachis, CC BY 2.0

По утверждению эксперта, постоянный стресс и сопровождающее его повышение уровня гормона кортизола негативно воздействуют на мозг, что может привести к развитию как нейродегенеративной, так и сосудистой деменции в преклонном возрасте.

В небольших дозах кортизол помогает уменьшать воспалительные реакции, повышает артериальное давление и уровень тревожности. Но постоянно высокий уровень кортизола повреждает ткани мозга и ускоряет развитие деменции, пишет Газета.Ru.

Врач рассказал, что хроническое воспаление, вызванное кортизолом, увеличивает риск нейродегенеративных заболеваний. Современные препараты для лечения такого типа деменции направлены на снижение уровня воспаления в мозге. Кортизол и постоянный стресс способствуют повышению артериального давления и развитию атеросклероза, что негативно сказывается на сосудах головного мозга.

Ильницкий отмечает, что с возрастом у людей увеличивается продукция кортизола, вследствие чего они становятся более подвержены стрессу.

"Повышение продукции кортизола при чрезмерных стрессах приводит к атрофии структур головного мозга, которые обеспечивают когнитивные способности, прежде всего, гиппокампа", — заметил врач.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.



Разделить на Стресс и Психоэмоциональный стресс

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

