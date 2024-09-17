Врач перечислил продукты, где холестерина больше, чем в жирной свинине

Гастроэнтеролог: в сардинах холестерина больше, чем в жирной свинине

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существует распространённое заблуждение, что жирное мясо является основным источником холестерина в пище, а также масло и заправки для салата. Однако, как пояснил врач-гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов в своём Telegram-канале, на самом деле все обстоит иначе.

Врач подчеркнул, что в растительном масле холестерина нет вовсе, в то время как в сливочном масле его содержится достаточно много.

Сергей Вялов отмечает, что контроль уровня холестерина — это борьба за здоровье печени, сосудов и сердца, и в этой борьбе победить или проиграть может только сам человек.

"Именно по этой причине такая ошибка "может стоить жизни", — отмечает специалист.

Гастроэнтеролог развеял миф о том, что в рыбе нет холестерина. На самом деле, в некоторых рыбных блюдах его может быть даже больше, чем в свинине. Например, в 100 граммах свинины содержится 110 мг холестерина, столько же в судаке, а в сардинах — уже 140 мг. В икре — 370 мг холестерина на 100 граммов.

Таким образом, содержание холестерина в мясе и рыбе примерно одинаковое.

"Причем иногда в рыбе его и больше. В ней меньше насыщенных жиров, если сравнивать с белым и красным мясом", — отметил специалист, заметив, что в случае с холестерином другая ситуация, и важно это учитывать, планируя свой рацион.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

