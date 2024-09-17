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Пять причин, из-за которых стоит ввести в свой рацион кизил

Почему стоит добавить кизил в свой рацион?
2:27
Здоровье

Добавление кизила в ваш рацион может значительно улучшить здоровье. Эти яркие ягоды пользуются популярностью с древних времен благодаря своим лечебным свойствам, что подтверждено современными научными исследованиями.

Почему стоит добавить кизил в свой рацион?
Фото: commons.wikimedia.org by Sten Porse, CC BY-SA 3.0

Вот несколько причин, почему стоит включить кизил в своё питание:

  1. Бесценный источник антиоксидантов. Кизил богат антиоксидантами, такими как дубильные вещества, антоцианы, флавоноиды и ароматические кислоты. Эти компоненты играют ключевую роль в организме, помогая бороться со свободными радикалами, которые могут повреждать клетки. Регулярное потребление антиоксидантов повышает иммунитет, замедляет процессы старения, защищает от вредного излучения, включая ультрафиолетовое.
  2. Противомикробные свойства. Экстракты из плодов кизила активно борются с различными микробами и патогенами, такими как Staphylococcus aureus и Escherichia coli, а также Pseudomonas aeruginosa. Благодаря этим свойствам, кизил эффективно используется в народной медицине для лечения желудочно-кишечных заболеваний, диареи, кожных инфекций, инфекций мочевыводящих путей.
  3. Регулирование уровня инсулина. Исследования показали, что кизил может улучшить уровень инсулина у людей с диабетом второго типа. В одном из исследований пациенты, принимавшие экстракт кизила, заметили значительное улучшение уровня инсулина. Однако перед добавлением кизила в рацион рекомендуется консультация с врачом, особенно для людей с диабетом.
  4. Поддержка сердечно-сосудистой системы. Кизил содержит логановую кислоту, которая помогает регулировать уровни триглицеридов и холестерина. В одном эксперименте участницы, принимавшие экстракт кизила, показали улучшение соотношения "плохого" и "хорошего" холестерина и снижение массы тела. Это указывает на положительное воздействие кизила на здоровье сердца и сосудов.
  5. Лечение кишечных расстройств. Кизил издавна используется в народной медицине для лечения кишечных расстройств, включая диарею. Высокое содержание танинов в кизиле помогает уменьшить воспаление и ускорить прохождение пищевых масс через кишечник, нормализуя стул.

Уточнения

Кизи́л или Дёрен (лат. Córnus), — род растений семейства Кизиловые, включающий более 50 видов. В основном это древесные листопадные растения, жизненная форма которых — деревья или кустарники. Некоторые виды — травянистые многолетние растения, несколько видов — древесные вечнозелёные. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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