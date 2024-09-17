Врач рассказала о симптоме, который указывает на заболевания желудка

HuffPost: отрыжка после еды может указывать на болезни желудка

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гастроэнтеролог Элисон Шнайдер в интервью HuffPost предупредила, что частая отрыжка после еды может сигнализировать о серьёзных заболеваниях желудка.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Врач пояснила, что отрыжка сама по себе — нормальный физиологический процесс. Обычно она возникает не более четырёх раз после приёма пищи, но, по словам специалиста, может быть и чаще, если человек ел слишком быстро, сосал леденцы, пил газированные напитки или употреблял жидкость через трубочку.

Врач подчеркнула, что в большинстве случаев отрыжка безвредна. Тревожным сигналом, указывающим на проблемы со здоровьем, является лишь чрезмерно частая отрыжка, особенно в сочетании с другими симптомами, такими как вздутие живота, боли в животе и расстройство пищеварения.

"Гастрит может вызывать отрыжку. Иногда это связано с более серьёзными заболеваниями, например, с раком желудка", — рассказала гастроэнтеролог.

В качестве одной из возможных причин частой отрыжки Элисон Шнайдер назвала язвенную болезнь. В этом случае, как уточнила врач, отрыжка сопровождается острой болью в области живота.

Уточнения

Гастри́т (лат. gastritis, от др.-греч. γαστήρ [gaster] «желудок» + суффикс -itis «воспаление») — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.



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