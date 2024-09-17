На что может указывать шелушение ушей

Daily Mail: шелушение ушей может указывать на экзему

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зуд и шелушение в ушных каналах — распространённая проблема у людей с экземой и псориазом. Британский терапевт Мартин Скерр в интервью Daily Mail рассказал, что справиться с этим неприятным симптомом помогают кремы с кальципотриолом — особой формой витамина D.

Фото: flickr.com by Travis Isaacs, CC BY 2.0

По словам врача, шелушение в ушных каналах чаще всего возникает из-за локализованной формы экземы. Этот симптом обычно устраняется с помощью стероидных капель или мазей, а также противогрибковых препаратов, которые борются с избыточным ростом дрожжевых грибков Malassezia, естественно присутствующих на коже.

Псориаз также может стать причиной шелушения ушных проходов, ушных раковин и кожи за ушами. Это аутоиммунное заболевание, развивающееся под влиянием генетических факторов и факторов окружающей среды. Для него характерны сильное воспаление, чрезмерное образование клеток кожи и появление зудящих чешуйчатых бляшек.

Доктор Скерр считает, что при шелушении в ушах желательно обратиться к дерматологу. Однако для улучшения состояния кожи можно использовать кремы с кальципотриолом (витамином D). Эти средства снижают скорость деления клеток кожи и уменьшают зуд.

Уточнения

Экзема (др.-греч. ἔκζεμα — высыпание на коже, от ἐκζέω — вскипаю) — острое или хроническое (рецидивирующее) незаразное заболевание кожи, обусловленное серьёзным воспалением преимущественно сосочкового слоя дермы и очаговым спонгиозом шиповатого эпидермиса, проявляющаяся полиморфно зудящей сыпью.



Псориаз (др.-греч. ψωρίασις, от др.-греч. ψώρα — зуд) — хроническое неинфекционное аутоиммунное заболевание, дерматоз, поражающий в основном кожу.

