Учёные раскрыли, какую пользу приносит ежедневное потребление чернослива

Учёные сообщили, что ежедневное потребление чернослива способно предотвратить остеопороз

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Потребление чернослива каждый день может помочь предотвратить остеопороз, заболевание, характеризующееся снижением минеральной плотности костей и повышением риска переломов даже при незначительных травмах. Об этом сообщает "Доктор Питер", ссылаясь на научные исследования. Учёные установили, что 50 г чернослива в день могут быть эффективным способом поддержания минеральной плотности костей у женщин в постменопаузе.

Фото: creativecommons.org by Glysiak, CC BY-SA 1.0

Результаты других исследований также свидетельствуют о способности чернослива защищать костную ткань от потери минеральной плотности, особенно у молодых женщин, принимающих противозачаточные таблетки.

"Употребление чернослива оказало потенциальное защитное действие на плотность трабекул дистального отдела большеберцовой кости и ультрадистального отдела лучевой кости", — уточнили специалисты.

Чернослив богат витамином К, марганцем и медью, которые играют важную роль в поддержании здоровья костей и защите их от разрушения. Поэтому чернослив может стать ценным дополнением к рациону для тех, кто стремится сохранить здоровье костей и предупредить развитие остеопороза.

Уточнения

Остеопоро́з (лат. osteoporosis) — хронически прогрессирующее системное метаболическое (обменное) заболевание скелета или клинический синдром, проявляющийся при других заболеваниях и характеризующийся снижением плотности костей, нарушением их микроархитектоники и усилением хрупкости по причине нарушения метаболизма костной ткани с преобладанием катаболизма над процессами костеобразования, снижением прочности кости и повышением риска переломов.

