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Учёные раскрыли, какую пользу приносит ежедневное потребление чернослива

Учёные сообщили, что ежедневное потребление чернослива способно предотвратить остеопороз
1:14
Здоровье

Потребление чернослива каждый день может помочь предотвратить остеопороз, заболевание, характеризующееся снижением минеральной плотности костей и повышением риска переломов даже при незначительных травмах. Об этом сообщает "Доктор Питер", ссылаясь на научные исследования. Учёные установили, что 50 г чернослива в день могут быть эффективным способом поддержания минеральной плотности костей у женщин в постменопаузе.

Учёные сообщили, что ежедневное потребление чернослива способно предотвратить остеопороз
Фото: creativecommons.org by Glysiak, CC BY-SA 1.0

Результаты других исследований также свидетельствуют о способности чернослива защищать костную ткань от потери минеральной плотности, особенно у молодых женщин, принимающих противозачаточные таблетки.

"Употребление чернослива оказало потенциальное защитное действие на плотность трабекул дистального отдела большеберцовой кости и ультрадистального отдела лучевой кости", — уточнили специалисты.

Чернослив богат витамином К, марганцем и медью, которые играют важную роль в поддержании здоровья костей и защите их от разрушения. Поэтому чернослив может стать ценным дополнением к рациону для тех, кто стремится сохранить здоровье костей и предупредить развитие остеопороза.

Уточнения

Остеопоро́з (лат. osteoporosis) — хронически прогрессирующее системное метаболическое (обменное) заболевание скелета или клинический синдром, проявляющийся при других заболеваниях и характеризующийся снижением плотности костей, нарушением их микроархитектоники и усилением хрупкости по причине нарушения метаболизма костной ткани с преобладанием катаболизма над процессами костеобразования, снижением прочности кости и повышением риска переломов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Крюкова Людмила
Владеет методиками проведения диагностических и лечебных пункций суставов, периартикулярных мягких тканей‚ паравертебральных блокад‚ пункций подколенных синовиальных кист Бейкера под контролем и без УЗИ-аппарата, внутрисуставная и системная озонотерапия.
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