Биолог назвал болезни, которые предотвращает тыква

Биолог: тыква предотвращает болезни сердца и сосудов

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Блюда из тыквы способствуют предотвращению заболеваний сердечно-сосудистой, нервной и половой систем, сообщил NEWS. ru доцент кафедры физиологии Александр Созыкин. Он подчеркнул, что в тыкве содержится небольшое количество углеводов и жиров, но много омега-3 жирных кислот, хотя при этом тыква противопоказана людям с диабетом.

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"Лучше тыкву употреблять в вареном виде — на пару или отварной. Это способствует выводу из организма токсинов, ускоряет метаболизм", — порекомендовал специалист.

Тыква богата клетчаткой, витаминами A, C, В, D, К, РР, карнитином, бета-каротином и различными минералами, включая кальций, фосфор, железо, цинк и калий. Кроме того, семечки тыквы также очень полезны, поскольку содержат антиоксиданты, витамины, полезные жирные кислоты и другие ценные вещества, такие как йод, магний, селен и пектины.

Однако, как отметил врач, людям с повышенной кислотностью, заболеваниями желудочно-кишечного тракта или поджелудочной железы следует ограничить или избегать употребления тыквы, либо употреблять её в небольших количествах в вареном виде.

Уточнения

Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков. Является частью пищеварительной системы человека.

