Названы четыре сладости для снижения давления у пожилых

Диетолог назвала четыре полезные сладости для пожилых

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Некоторые сладости не только допустимы в рационе пожилых людей, но даже помогают здоровью сердечно-сосудистой системы. Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила их Москве 24.

Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, CC BY-SA 3.0

Курага

Отличный источник калия для нормальной работы сердца и снижения давления. Достаточно 3-4 штук в день.

Ореховая халва

"Там содержатся омега-3 жирные кислоты, которые обладают противовоспалительным действием. Кроме того, в орехах есть аминокислота аргинин. Она необходима для того, чтобы не было спазма сосудов", — объяснила специалист.

По её словам, хватит одной-двух чайных ложек халвы в день.

Тёмный шоколад

Содержит мощные антиоксиданты — полифенолы, а также магний, который успокаивает, предотвращает скачки давления при случайном стрессе. Чем больше процент какао в шоколаде — тем он лучше.

Запечённые яблоки

Два запечённых яблока с корицей обеспечат калием и кверцетином, полезным для укрепления капилляров и сердца. Корица снижает инсулинорезистентность.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.



Полифенолы — класс химических соединений, характеризующихся присутствием более чем одной фенольной группы в молекуле.

