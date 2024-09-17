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Диетолог назвала продукты и привычки, которые губят желудок

Диетолог: жирное мясо и алкоголь вредны для желудка
1:29
Здоровье

Курение, употребление жирного мяса и алкоголя негативно сказываются на работе желудка, предостерегла диетолог Людмила Микитюк. В интервью с NEWS. ru специалист подчеркнула, что курение после еды особенно вредно. Она добавила, что такая привычка может привести к развитию гастрита и язвы.

Диетолог: жирное мясо и алкоголь вредны для желудка
Фото: flickr.com by Джереми Кит, CC BY 2.0

"Одно из самых вредных — это курение, а особенно курение после еды. Вместе с вдыхаемым загрязненным воздухом весь вред попадает в желудок, что провоцирует такие заболевания, как гастрит и язву", — объяснила врач-диетолог.

По словам эксперта, алкоголь способствует повышению чувства голода, что может приводить к перееданию и серьезно вредить пищеварительной системе. Жирное обработанное мясо и колбасы содержат большое количество канцерогенов и добавок, которые затрудняют усвоение пищи, как отметила диетолог.

Кроме того, важно следить за количеством потребляемого сахара. Как пояснила врач, он способствует росту патогенной микрофлоры, которая нарушает процессы переваривания.

По словам специалиста, выпечка и мучные изделия служат пищей для грибковой микрофлоры, замедляющей метаболизм и заставляющей человека постоянно употреблять такие продукты, так как эта флора быстро распространяется и требует постоянного поступления подобных веществ, как добавила Микитюк.

Уточнения

Гастри́т (лат. gastritis, от др.-греч. γαστήρ [gaster] «желудок» + суффикс -itis «воспаление») — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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