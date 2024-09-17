Нарколог оценил опасность капельниц от запоя на дому

Нарколог посоветовал прерывать запой в условиях стационара

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Красноярске три человека погибли после капельниц для вывода из запоя на дому, сообщило региональное управление Следственного комитета России во вторник.

Фото: Pixabay by rc-respect, PDM

Оценить реальную опасность таких капельниц Pravda.Ru попросила Максима Гришина, врача-нарколога, психиатра, психотерапевта, кандидата медицинских наук, главного врача АСД-центра.

Риск применения капельниц, купирующих абстинентный синдром, на дому всегда выше, ответил он.

"Лучше обращаться в стационар, потому что на дому нельзя оказать реанимацию, — посоветовал специалист. — Кроме того, важна оценка состояния — то есть длительность запоя. То есть это же всё зависит от самого человека — там хронические заболевания или ещё что-то".

"Потому что есть понятие абстинентного синдрома, синдрома отмены. Если лёгкой степени тяжести или средней — то мы говорим о домашних условиях, возможно, а если говорим о средней или тяжёлой — то уже стационарное обслуживание. Естественно, плюс стационара в том, что это круглосуточное наблюдение, это наблюдение персонала. На дому доктор приехал и уехал. Здесь выбор должны принимать сами пациенты, что они хотят", — добавил он.

Если же пациент ни в какую не согласен на госпитализацию (а таких, по словам Гришина, всё больше) — нужно обязательно проверить лицензию на соответствующий вид медицинского обслуживания. Любое медучреждение, хоть частное, хоть государственное, обязано её предоставить. В противном случае капельница от запоя — не просто обман, а уголовное преступление.

Уточнения

Алкогольный запо́й или дипсомания — термин, которым обозначали длительное употребление спиртных напитков более суток, характеризующееся непреодолимой тягой к спиртному, утратой контроля за выпивкой и абстинентным синдром после окончания употребления. В России и других постовестских странах наиболее употребляемо слово запой (жарг. штопор, загул и другие).

