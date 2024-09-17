Терапевт высшей категории, гематолог краснодарского филиала сети "Клиника Фомина" Анна Дудникова рассказала о пользе физических упражнений для снятия стресса.
Эксперт объяснила, что физические упражнения помогают мозгу вырабатывать эндорфины, которые отвечают за наше настроение.
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"Упражнения не только облегчают стресс, но и защищают организм от вредного воздействия тревожности. Повышается уровень концентрации и когнитивных способностей", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
Терапевт советует начинать тренировки в утренние часы. Она призвала выбирать такой вид спорта, который приносит удовольствие.
Дудникова отметила, что повышать нагрузку следует постепенно, предварительно проконсультировавшись с врачом, чтобы избежать травм.
Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch об утрате ВВС Украины.