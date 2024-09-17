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Терапевт рассказала, как физические упражнения помогают снять стресс

Терапевт объяснила, что поможет эффективно снять стресс
0:57
Здоровье

Терапевт высшей категории, гематолог краснодарского филиала сети "Клиника Фомина" Анна Дудникова рассказала о пользе физических упражнений для снятия стресса.

Терапевт объяснила, что поможет эффективно снять стресс
Фото: commons.wikimedia.org by Ed Yourdon, CC BY-SA 2.0

Эксперт объяснила, что физические упражнения помогают мозгу вырабатывать эндорфины, которые отвечают за наше настроение.

Ранее сообщалось, как победить прокрастинацию и улучшить здоровье.

"Упражнения не только облегчают стресс, но и защищают организм от вредного воздействия тревожности. Повышается уровень концентрации и когнитивных способностей", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Терапевт советует начинать тренировки в утренние часы. Она призвала выбирать такой вид спорта, который приносит удовольствие.

Дудникова отметила, что повышать нагрузку следует постепенно, предварительно проконсультировавшись с врачом, чтобы избежать травм.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
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