Терапевт рассказала, как физические упражнения помогают снять стресс

Терапевт объяснила, что поможет эффективно снять стресс

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт высшей категории, гематолог краснодарского филиала сети "Клиника Фомина" Анна Дудникова рассказала о пользе физических упражнений для снятия стресса.

Фото: commons.wikimedia.org by Ed Yourdon, CC BY-SA 2.0

Эксперт объяснила, что физические упражнения помогают мозгу вырабатывать эндорфины, которые отвечают за наше настроение.

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"Упражнения не только облегчают стресс, но и защищают организм от вредного воздействия тревожности. Повышается уровень концентрации и когнитивных способностей", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Терапевт советует начинать тренировки в утренние часы. Она призвала выбирать такой вид спорта, который приносит удовольствие.

Дудникова отметила, что повышать нагрузку следует постепенно, предварительно проконсультировавшись с врачом, чтобы избежать травм.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

