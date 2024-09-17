Названы побочные эффекты огурцов и несовместимые с ними лекарства

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Специалист пищевой промышленности раскрыл вред и пользу огурцов
1:37
Здоровье » Здоровье и профилактика

Огурцы могут быть небезопасны при злоупотреблении, предупредил доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ кандидат технических наук Дмитрий Быстров. Он рассказал РИА Новости об их и вреде и пользе.

Специалист пищевой промышленности раскрыл вред и пользу огурцов
Фото: flickr.com by Youjin Seo, CC BY 2.0

С одной стороны, состоящие на 96% из воды плоды способствуют поддержанию электролитного баланса, улучшению пищеварения и выведению токсинов из организма. К тому же в огурцах очень мало калорий, есть витамины K, C, A, магний, калий, фолиевая кислота, флавоноиды и танины — антиоксиданты, которые помогают бороться с вредными свободными радикалами и защищают клетки от повреждений.

С другой — даже такими полезными овощами лучше не злоупотреблять.

"Есть риск возникновения у некоторых людей аллергической реакции — зуда, сыпи, отёка. Избыточное потребление огурцов может вызывать вздутие живота и метеоризм у людей с чувствительным пищеварительным трактом. Витамин K, содержащийся в огурцах, способен снижать эффективность препаратов, разжижающих кровь. Поэтому не стоит злоупотреблять этим овощем тем, кто принимает антикоагулянты. Огурцы также содержат оксалаты, которые могут способствовать образованию камней в почках у людей, склонных к этому заболеванию", — пояснил собеседник агентства.

Ешьте огурцы в меру, а при возникновении какой-то индивидуальной реакции следует проконсультироваться со специалистом, посоветовал он.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
 

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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