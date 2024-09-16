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Репродуктолог опровергла главный миф о бесплодии

Репродуктолог: лечение бесплодия неясного генеза возможно
1:26
Здоровье

Если медики исключили очевидные причины бесплодия, то нет необходимости продолжать поиск решения этой проблемы. Зачатие может произойти со временем естественным образом, путем прямого введения спермы или посредством процедуры ЭКО. Об этом рассказала врач-репродуктолог Дарья Илиеску, как сообщает Газета.Ru.

Репродуктолог: лечение бесплодия неясного генеза возможно
Фото: Flickr by Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi, CC BY 2.0

Бывает, что у пары все хорошо: маточные трубы проходимы, овуляция регулярна, матка и яичники здоровы, спермограмма отличная, но беременность не наступает. По словам врача, в таких случаях говорят о бесплодии неясного генеза. Продолжать искать причину отсутствия беременности не стоит — эффективна будет только выжидательная тактика.

"Согласно международному гайдлайну ESHRE 2023 года, молодым парам со стажем бесплодия до 12 месяцев можно предложить дождаться естественного зачатия", — поделилась Дарья Илиеску.

Если же пара не желает ждать, они могут воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями. Например, провести введение специально обработанной спермы непосредственно в матку. Когда мужчине и женщине более 35 лет, и на протяжении многих лет им не удаётся зачать ребенка, а также были случаи выкидышей или абортов, в таких случаях применяется ЭКО со стимуляцией суперовуляции, как добавила специалист.

Уточнения

Бесплодие (инфертильность) (лат. Sterilitas) — в медицине — неспособность пары в детородном возрасте зачать ребёнка при регулярной половой жизни.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Николаев Николай
Успешное лечение всех форм невынашивания и бесплодия
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