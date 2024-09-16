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Россиянам рассказали, в каком случае при сильном сердцебиении надо бежать к врачу

Кардиолог: учащённое сердцебиение в состоянии требует посещения врача
1:26
Здоровье

Сильное сердцебиение способно привести к понижению артериального давления, появлению потемнения в глазах, а также вызвать головокружение и обморок. Если эти симптомы возникают, особенно в состоянии покоя, следует незамедлительно обратиться за профессиональной помощью к специалисту. Об этом рассказала врач-кардиолог и терапевт Людмила Саламатина, как сообщает Газета.Ru.

Кардиолог: учащённое сердцебиение в состоянии требует посещения врача
Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

"Такие ощущения возникают в результате того, что при высокой частоте сокращений сердце не успевает заполняться кровью. В результате выброс крови из сердца уменьшается и снижается артериальное давление. Наиболее чувствительным к недостатку крови является головной мозг, поэтому и появляются потемнение в глазах, обмороки. В таких случаях обращение к врачу не следует откладывать", — пояснила специалист.

Врач отметила, что нормальная частота сердечных сокращений у взрослого человека должна быть в диапазоне 60-90 ударов в минуту. При этом человек не должен ощущать биение своего сердца в груди. Увеличение сердечного ритма может быть вызвано различными причинами, включая физические нагрузки, жару, беременность и стресс. Однако после возвращения в спокойное состояние сердце должно быстро восстановить свой обычный ритм.

Уточнения

Кровяно́е давле́ние — давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным. Один из показателей жизненно важных функций и биомаркеров.

Пульс (от лат. pulsus — удар, толчок) — толчкообразные колебания стенок артерий, связанные с сердечными циклами. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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