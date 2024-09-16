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Онколог назвал пять скрытых признаков рака

Онколог: температура и усталость могут сигнализировать о раке
2:29
Здоровье

Рак — серьёзнейшая проблема 21 века. Практически каждая вторая семья в России сталкивается с этим заболеванием и знает о страданиях, которые оно приносит больным и их близким. Кандидат медицинских наук, научный сотрудник ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова" Минздрава России Надежда Бриш в интервью ИА RuNews24.ru рассказала о ранних признаках онкологии.

Онколог: температура и усталость могут сигнализировать о раке
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"На ранних стадиях онкологических заболеваний симптомы зачастую носят не специфический характер, поэтому заподозрить наличие злокачественных новообразований, основываясь только на самоощущениях, достаточно сложно", — поясняет Надежда Александровна.

Существует ряд симптомов, при появлении которых необходимо обратиться к врачу и пройти обследование.

К ним относится, прежде всего, беспричинная потеря веса. Зачастую это первый тревожный сигнал, особенно если человек не сидит на диете и не может объяснить снижение массы тела. Подобное явление может указывать на развитие патологических процессов в организме.

Второй важный симптом — немотивированное повышение температуры тела. Если температура держится длительное время, а признаки простуды или других заболеваний отсутствуют, необходимо обратиться к специалисту для выяснения причины. Чаще всего это инфекции, ревматологические заболевания, а на третьем месте злокачественные опухоли.

"Кроме дерматологических заболеваний и аллергических реакций, причиной появления зуда может стать и наличие у человека злокачественного новообразования. Например, при опухолях поджелудочной железы: из-за нарушения оттока желчи еще до появления желтухи может появиться выраженный кожный зуд, который недостаточно купируется приемом лекарственных препаратов. И это третий признак онкологии", — отметила Надежда Бриш.

Постоянная усталость, общая слабость и снижение работоспособности, длящиеся продолжительное время, также могут быть признаком онкологического заболевания.

Наконец, повышенная потливость, особенно по ночам, и увеличение лимфоузлов — ещё один неявный симптом, характерный для некоторых видов лимфопролиферативных заболеваний. В этом случае следует обратиться к онкологу или онкогематологу.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
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