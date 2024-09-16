Из-за угрозы бешенства россиянам запретили подкармливать бродячих животных

Фармацевт: бездомные животные могут заразить бешенством через слюну

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Подкармливание бездомных животных может привести к заражению смертельной инфекцией, вызванной вирусом бешенства, если не получена своевременная медицинская помощь. Как предупредила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва, инфицированное животное может выглядеть абсолютно здоровым, а инкубационный период может варьироваться от недели до года.

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"Вирус поражает центральную нервную систему, вызывает воспаление головного мозга и без медицинского вмешательства приводит к 100%-ному летальному исходу. Предотвратить заболевание можно только путём своевременного введения вакцины и, в тяжёлых случаях, антирабического иммуноглобулина", — рассказала специалист в интервью для RT.

Главными переносчиками вируса Neuroryctes rabid являются теплокровные существа, а заражение происходит через контакт слюны с слизистыми поверхностями или кровью человека при укусе. Даже слюна на коже представляет серьёзную угрозу, поэтому рекомендуется воздерживаться от прикосновения к бездомным животным.

В случае укуса или контакта слюны с кожей необходимо обильно промыть место водой с мылом, обработать края раны спиртовым раствором или йодом и немедленно обратиться к врачу для получения своевременной медицинской помощи, подчеркнула Золотарёва. Это ключ к предотвращению смертельных последствий.

Уточнения

Бе́шенство (другое название — рабиес (лат. rabies [ˈrabieːs]), устаревшие — водобоязнь, гидрофобия (от др.-греч. ὕδωρ «вода» и φόβος «страх») — природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства (Rabies virus), включённым в род Lyssavirus семейства Rhabdoviridae.

