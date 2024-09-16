Раскрыт возраст, когда человек резко начинает стареть

Учёные обнаружили, что люди стареют скачками

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Стэнфордского университета установили, что процесс старения происходит не постепенно, а в виде резких "всплесков", наблюдаемых в возрасте 44 лет и 60 лет.

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В рамках исследования, охватившего более 100 человек разного возраста, обнаружено, что ускоренное старение происходит в два ключевых этапа. Именно в эти периоды люди особенно подвержены проблемам со здоровьем сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем.

"Эти изменения происходят на молекулярном уровне, их было хорошо видно, когда мы проводили наши исследования, причём независимо от того, на какой класс молекул мы смотрели", — приводит слова профессора Майкла Снайдера сайт MK. ru.

Первый "всплеск" старения, наступающий в 44 года, влияет на метаболизм кофеина, алкоголя и липидов, а также связан с сердечными проблемами. Второй, наступающий после 60 лет, отражается на иммунной системе и функционировании почек. В обоих периодах наблюдается ухудшение состояния кожи и мышц.