Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиян призвали соблюдать осторожность в Шри-Ланке 21 сентября
Телефонные мошенники начали выманивать деньги у россиян под предлогом выгодных тарифов связи
Особенности кармана Генри на ушах кошек
В южных регионах России и на Северном Кавказе стартовал бархатный сезон
Индивидуальный подход к красоте: новый стандарт омоложения
Какие продукты подойдут для поездки в поезде
Топ-10 донских миллиардеров заработали больше годового бюджета Ростова
Как избежать металлического привкуса при засолке рыбы
Минпромторг возобновил программу льготного автокредитования

Раскрыт возраст, когда человек резко начинает стареть

Учёные обнаружили, что люди стареют скачками
1:10
Здоровье

Учёные из Стэнфордского университета установили, что процесс старения происходит не постепенно, а в виде резких "всплесков", наблюдаемых в возрасте 44 лет и 60 лет.

Учёные обнаружили, что люди стареют скачками
Фото: Freepik by Ads, CC0

В рамках исследования, охватившего более 100 человек разного возраста, обнаружено, что ускоренное старение происходит в два ключевых этапа. Именно в эти периоды люди особенно подвержены проблемам со здоровьем сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем.

"Эти изменения происходят на молекулярном уровне, их было хорошо видно, когда мы проводили наши исследования, причём независимо от того, на какой класс молекул мы смотрели", — приводит слова профессора Майкла Снайдера сайт MK. ru.

Первый "всплеск" старения, наступающий в 44 года, влияет на метаболизм кофеина, алкоголя и липидов, а также связан с сердечными проблемами. Второй, наступающий после 60 лет, отражается на иммунной системе и функционировании почек. В обоих периодах наблюдается ухудшение состояния кожи и мышц.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как сохранить картофель свежим до весны даже в сыром подвале?

Многие дачники сталкиваются с проблемой преждевременного прорастания клубней картофеля при хранении.

Никаких ростков до самой весны: какие материалы класть рядом с картофелем
Вкусные помидоры круглый год: рецепты домашних заготовок на зиму
Консервируем помидоры на зиму: 3 простых и вкусных рецепта
Как варить яйца, чтобы скорлупа легко снималась: проверенный метод с содой
Уберечь виноград любой ценой: надёжные методы защиты урожая
"Иноходец" ("Орион"). Российский беспилотный летательный аппарат работает по технике НАТО Дмитрий Плотников Туристы возвращаются в Большой каньон Афганистана Ирина Гусакова
Сводка с фронта: дроны ВСУ опять прорывались к Москве, Буданов* в панике от производства "Искандеров"
Токсичные листья ореха: безопасные способы утилизации вместо сжигания
Сжигаем жир на животе: короткая тренировка для пресса
Сжигаем жир на животе: короткая тренировка для пресса
Последние материалы
Индивидуальный подход к красоте: новый стандарт омоложения
Топ-10 донских миллиардеров заработали больше годового бюджета Ростова
Какие продукты подойдут для поездки в поезде
Минпромторг возобновил программу льготного автокредитования
Как избежать металлического привкуса при засолке рыбы
Американист Васильев допустил третье покушение на Дональда Трампа
Nature Astronomy: черные дыры разрушают галактики, не давая им формировать звезды
Роза и её соседи: что не стоит сажать рядом
Актёр Орландо Блум скинул 23 кг за 3 месяца ради роли в кино
Популярные виды спорта для собак: аджилити, фрисби и курсинг
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.