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Найдено лекарство от храпа — но не вздумайте принимать его без назначения

Препарат от эпилепсии оказался эффективным против апноэ, сообщила врач
1:31
Здоровье » Здоровье и профилактика

Препарат от эпилепсии оказался эффективным против апноэ, сообщила эндокринолог Зухра Павлова.

Препарат от эпилепсии оказался эффективным против апноэ, сообщила врач
Фото: Svijet zdravlja is licensed under public domain

Обструктивное апноэ — это остановка дыхания во сне, когда человек храпит, потом затихает на 10-20 секунд (иногда до минуты), а потом резко и громко всхрапывает. Это самое грозное проявление храпа, поскольку в этот момент фактически происходит удушье, связанное с перекрытием дыхательных путей. Болезнь в 10 раз чаще встречается у мужчин, а у женщин развивается в основном после климакса.

Неожиданные результаты показал препарат сультиам (Ospolot), применяемый для лечения детской эпилепсии. В клинических испытаниях с участием 300 человек с апноэ

  • 300 мг сультиама снизили частоту остановок дыхания на 39,9%;
  • 200 мг — на 34,8%;
  • 100 мг — на 17,8%

— и всё благодаря способности лекарства стимулировать мышцы верхних дыхательных путей.

Принимавшие сультиам пациенты признались, что стали меньше уставать днём.

Не вздумайте принимать препарат без назначения, предупредила врач. У него выявлены побочки в виде головных болей и покалываний в разных частях тела. А самое главное, надо устранять причину храпа — чаще всего это лишний вес.

Уточнения

Апно́э во сне — разновидность апноэ, для которого характерно прекращение лёгочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд. Чаще оно длится 20—30 секунд, хотя в тяжёлых случаях может достигать 2—3 минут и занимать до 60 % общего времени ночного сна. Различают обструктивное и центральное апноэ во сне, а также их смешанные формы.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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