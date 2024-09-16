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Названо онкологическое заболевание молодых, против которого нет профилактики

Онколог признала невозможность профилактики и скрининга лимфомы
1:37
Здоровье » Здоровье и профилактика

К Международному дню борьбы с лимфомой 15 сентября врач-онколог платформы DocMed Снежанна Генинг раскрыла коварство этой смертельно опасной болезни.

Онколог признала невозможность профилактики и скрининга лимфомы
Фото: Freepik by stefamerpik, PDM

Лимфома — это онкологическое заболевание лимфатической системы, зарождающееся чаще всего в лимфоузлах.

Опухоли кроветворной и лимфатической системы в целом встречаются нечасто, но выходят на первое место среди онкопатологии у людей в возрасте до 30 лет. Второй пик заболеваемости лимфомами приходится на возраст старше 55 лет.

Симптомы лимфомы могут включать увеличение лимфатических узлов, лихорадку, потливость, потерю веса, слабость, кашель, частые простуды, кожный зуд. Поскольку эти проявления неспецифичны, многие случаи лимфомы сначала принимают за затянувшуюся простуду, а излишняя настороженность, напротив, приводит к ненужным обследованиям и тревожности.

Лимфома — это не одно заболевание, а группа из более чем 70 опухолей с разным течением, прогнозом и стандартами лечения, которые делятся на две основные категории: ходжкинские и неходжкинские.

Профилактики лимфом нет, а факторы риска — самые разнообразные: от отягощённой наследственности и воздействия радиации до инфекций, таких как ВИЧ, гепатит C и хеликобактер.

Скрининга лимфомы также не существует, но периодический общий анализ крови может её выявить.

Уточнения

Лимфома (лат. lympha — чистая вода, влага + др.-греч. -ωμα — суффикс в названиях опухолей) — группа гематологических заболеваний лимфатической ткани, характеризующихся увеличением лимфатических узлов и/или поражением различных внутренних органов, в которых происходит бесконтрольное накопление «опухолевых» лимфоцитов. Первые симптомы лимфом — увеличение размеров лимфатических узлов разных групп (шейных, подмышечных или паховых).

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
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