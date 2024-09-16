Назван самый безопасный сахарозаменитель — его рекомендуют ВОЗ и FDA

Врач-биохакер назвала стевию самым безопасным сахарозаменителем

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Один из самых безопасных сахарозаменителей на сегодня — стевия, сообщила врач-терапевт, дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Баранова. В своём телеграм-канале, где она позиционирует себя как "продвинутый биохакер", она разъяснила преимущества этого подсластителя.

Фото: Pinterest by Suzanne Muhawes, PDM

Стевия натуральна — её получают из листьев растения Stevia rebaudiana. Она не содержит калорий и сахара, поэтому полезна тем, кто борется с лишними килограммами. Стевия не повышает уровень сахара в крови и инсулина, что делает её безопасной для людей с диабетом и метаболическим синдромом. В ходе многочисленных исследований не было выявлено канцерогенных эффектов стевии. Она не вызывает мутаций и признана безопасной для длительного использования.

Руководствуясь всеми этими многочисленными обстоятельствами, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрили использование стевии в качестве безопасного сахарозаменителя.

Уточнения

Сте́вия (лат. Stévia) — род многолетних растений семейства Астровые, или Сложноцветные, включающий в себя около 260 видов трав и кустарников, произрастающих в Южной и Центральной Америке, на север вплоть до Мексики.

