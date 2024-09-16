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Назван самый безопасный сахарозаменитель — его рекомендуют ВОЗ и FDA

Врач-биохакер назвала стевию самым безопасным сахарозаменителем
1:08
Здоровье » Здоровье и профилактика

Один из самых безопасных сахарозаменителей на сегодня — стевия, сообщила врач-терапевт, дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Баранова. В своём телеграм-канале, где она позиционирует себя как "продвинутый биохакер", она разъяснила преимущества этого подсластителя.

Врач-биохакер назвала стевию самым безопасным сахарозаменителем
Фото: Pinterest by Suzanne Muhawes, PDM
  1. Стевия натуральна — её получают из листьев растения Stevia rebaudiana.
  2. Она не содержит калорий и сахара, поэтому полезна тем, кто борется с лишними килограммами.
  3. Стевия не повышает уровень сахара в крови и инсулина, что делает её безопасной для людей с диабетом и метаболическим синдромом.
  4. В ходе многочисленных исследований не было выявлено канцерогенных эффектов стевии. Она не вызывает мутаций и признана безопасной для длительного использования.

Руководствуясь всеми этими многочисленными обстоятельствами, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрили использование стевии в качестве безопасного сахарозаменителя.

Уточнения

Сте́вия (лат. Stévia) — род многолетних растений семейства Астровые, или Сложноцветные, включающий в себя около 260 видов трав и кустарников, произрастающих в Южной и Центральной Америке, на север вплоть до Мексики.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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