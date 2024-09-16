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Почему подросткам нужно дважды подумать перед окрашиванием волос

Опасности раннего окрашивания: почему стоит подождать
0:58
Здоровье

Процедуры окрашивания волос рекомендуется проводить исключительно в салонах под присмотром специалистов. Если пренебречь этим, можно столкнуться с проблемами: волосы могут начать выпадать, их структура ослабнет.

Опасности раннего окрашивания: почему стоит подождать
Фото: unsplash.com by Štefan Štefančík cikstefan, PDM

Особенно осторожными стоит быть в юном возрасте. Окрашивание волос у подростков может привести к дерматиту, а также вызвать аллергические реакции, которые способны серьезно повлиять на здоровье кожи головы.

Доктор-трихолог, Татьяна Егорова подчеркнула, что подростки в возрасте 13-15 лет подвержены таким же проблемам, как и взрослые, включая аллергии на краски для волос.

Егорова также обратила внимание на важность тщательной проверки салонов, куда планируется обратиться для проведения процедур. Краски должны быть качественными, а все процедуры должны строго соответствовать инструкциям, чтобы избежать нежелательных последствий.

Уточнения

Трихоло́гия — наука о волосах и волосистой части кожи головы. Она изучает морфологию и физиологию волос, разрабатывает теоретические и практические методики лечения волос и кожи головы.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
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