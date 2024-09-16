Какие замороженные блюда стоит исключить ради здоровья

Шведский диетолог Сигне Сванфельдт предупреждает: некоторые замороженные продукты могут нанести серьёзный вред организму и особенно негативно сказаться на состоянии сердца.
Сванфельдт выделила наиболее вредные виды замороженных продуктов. На первое место попала замороженная пицца. Начинка для такого блюда зачастую готовится из ультрапереработанного мяса, богатого насыщенными жирами и натрием. Эти компоненты значительно увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и могут привести к ожирению.
Схожая проблема наблюдается и с замороженными сосисками и готовыми блюдами, которые легко разогреть в микроволновке. Эти продукты содержат большое количество вредных жиров и соли.
Замороженная выпечка также представляет опасность для здоровья из-за высокого содержания сахара и насыщенных жиров. Такие продукты могут повысить риск развития диабета и ожирения.
Немалый вред организму может нанести и еда, предназначенная для жарки во фритюре. Высокая калорийность и большое количество вредных жиров оказывают негативное влияние на сердце и сосуды.
Однако, по словам Сванфельдт, не вся замороженная продукция вредна. К примеру, цельнозерновой хлеб, фрукты и ягоды, которые подвергались заморозке, сохраняют свои полезные свойства и могут быть частью здорового рациона.
Полуфабрикат — изделие, полученное из сырья при первичной обработке и нуждающееся в дальнейших манипуляциях для превращения в полноценный продукт.
Многие дачники сталкиваются с проблемой преждевременного прорастания клубней картофеля при хранении.