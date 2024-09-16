Какие замороженные блюда стоит исключить ради здоровья

Вред замороженной пищи: рекомендации шведского диетолога

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Шведский диетолог Сигне Сванфельдт предупреждает: некоторые замороженные продукты могут нанести серьёзный вред организму и особенно негативно сказаться на состоянии сердца.

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Сванфельдт выделила наиболее вредные виды замороженных продуктов. На первое место попала замороженная пицца. Начинка для такого блюда зачастую готовится из ультрапереработанного мяса, богатого насыщенными жирами и натрием. Эти компоненты значительно увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и могут привести к ожирению.

Схожая проблема наблюдается и с замороженными сосисками и готовыми блюдами, которые легко разогреть в микроволновке. Эти продукты содержат большое количество вредных жиров и соли.

Замороженная выпечка также представляет опасность для здоровья из-за высокого содержания сахара и насыщенных жиров. Такие продукты могут повысить риск развития диабета и ожирения.

Немалый вред организму может нанести и еда, предназначенная для жарки во фритюре. Высокая калорийность и большое количество вредных жиров оказывают негативное влияние на сердце и сосуды.

Однако, по словам Сванфельдт, не вся замороженная продукция вредна. К примеру, цельнозерновой хлеб, фрукты и ягоды, которые подвергались заморозке, сохраняют свои полезные свойства и могут быть частью здорового рациона.

Уточнения

Полуфабрикат — изделие, полученное из сырья при первичной обработке и нуждающееся в дальнейших манипуляциях для превращения в полноценный продукт.

