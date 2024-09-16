Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новая Зеландия готовит реформы для защиты прав водителей Uber
Как средневековый закон о рыбе сохраняется в Англии до наших дней
Дизайнеры назвали три самых практичных способа отделки стен на кухне
Эксперт назвала лучший месяц для осеннего отпуска
Как защитить ногти: обновляем уход и избавляемся от ацетона
Как правильно использовать ароматическое масло в автомобиле
На грани исчезновения: самые редкие породы собак
Месси провел первую со 2 июня игру в MLS
Итальянская компания получила контракт на $4 млрд для проекта в Катаре

Какие замороженные блюда стоит исключить ради здоровья

Вред замороженной пищи: рекомендации шведского диетолога
1:32
Здоровье

Шведский диетолог Сигне Сванфельдт предупреждает: некоторые замороженные продукты могут нанести серьёзный вред организму и особенно негативно сказаться на состоянии сердца.

Вред замороженной пищи: рекомендации шведского диетолога
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Сванфельдт выделила наиболее вредные виды замороженных продуктов. На первое место попала замороженная пицца. Начинка для такого блюда зачастую готовится из ультрапереработанного мяса, богатого насыщенными жирами и натрием. Эти компоненты значительно увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и могут привести к ожирению.

Схожая проблема наблюдается и с замороженными сосисками и готовыми блюдами, которые легко разогреть в микроволновке. Эти продукты содержат большое количество вредных жиров и соли.

Замороженная выпечка также представляет опасность для здоровья из-за высокого содержания сахара и насыщенных жиров. Такие продукты могут повысить риск развития диабета и ожирения.

Немалый вред организму может нанести и еда, предназначенная для жарки во фритюре. Высокая калорийность и большое количество вредных жиров оказывают негативное влияние на сердце и сосуды.

Однако, по словам Сванфельдт, не вся замороженная продукция вредна. К примеру, цельнозерновой хлеб, фрукты и ягоды, которые подвергались заморозке, сохраняют свои полезные свойства и могут быть частью здорового рациона.

Уточнения

Полуфабрикат — изделие, полученное из сырья при первичной обработке и нуждающееся в дальнейших манипуляциях для превращения в полноценный продукт.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Обсудить
Популярное
Как сохранить картофель свежим до весны даже в сыром подвале?

Многие дачники сталкиваются с проблемой преждевременного прорастания клубней картофеля при хранении.

Никаких ростков до самой весны: какие материалы класть рядом с картофелем
Зеленский лично едет к Байдену уговаривать дать разрешение на удары по России
Сводка с фронта: дроны ВСУ опять прорывались к Москве, Буданов* в панике от производства "Искандеров"
Как варить яйца, чтобы скорлупа легко снималась: проверенный метод с содой
Уберечь виноград любой ценой: надёжные методы защиты урожая
Кочующий 120-мм миномёт 2С12 "Сани". Удачное оружие российской армии Дмитрий Плотников
Консервируем помидоры на зиму: 3 простых и вкусных рецепта
Токсичные листья ореха: безопасные способы утилизации вместо сжигания
Сжигаем жир на животе: короткая тренировка для пресса
Сжигаем жир на животе: короткая тренировка для пресса
Последние материалы
Эксперт назвала лучший месяц для осеннего отпуска
Кочующий 120-мм миномёт 2С12 "Сани". Удачное оружие российской армии
В США отреагировали на уничтожение еще одного танка Abrams на Украине
Как защитить ногти: обновляем уход и избавляемся от ацетона
Как правильно использовать ароматическое масло в автомобиле
На грани исчезновения: самые редкие породы собак
Месси провел первую со 2 июня игру в MLS
Итальянская компания получила контракт на $4 млрд для проекта в Катаре
Вред замороженной пищи: рекомендации шведского диетолога
Что означает стрелочка рядом с изображением бензоколонки на приборной панели
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.