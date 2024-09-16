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Эти продукты ускорят ваше выздоровление при простуде

Какие продукты поддерживают иммунитет при простуде
2:12
Здоровье

При простуде важно не только следовать рекомендациям врачей по поводу постельного режима и приёма лекарств, но и уделить внимание питанию. Сбалансированный рацион может значительно ускорить процесс выздоровления. Какие же продукты стоит включить в рацион при простуде?

Какие продукты поддерживают иммунитет при простуде
Фото: Freepik by prostooleh, PDM
  1. Малина. Зимой лучше использовать замороженные ягоды, поскольку в них сохраняется больше полезных веществ, чем в варенье или морсе. Малина известна своим укрепляющим воздействием на иммунную систему. Кроме того, она помогает снизить температуру и облегчает симптомы простуды.
  2. Имбирь. Имбирь поддерживает иммунитет и эффективно борется с вредоносными микроорганизмами. Кроме того, при простуде важно обильное питьё, поэтому имбирные напитки станут отличным дополнением к рациону.
  3. Натуральный йогурт. Этот продукт помогает поддерживать здоровье кишечника, что способствует ускорению выздоровления. Добавьте в йогурт немного мёда для дополнительной пользы — мёд также известен своими целебными свойствами.
  4. Питьевая вода. Вода помогает быстрее очистить организм, что особенно важно при простуде. Пить больше воды рекомендуется для борьбы с кашлем и улучшения общего самочувствия. Важно, чтобы вода была комнатной температуры.
  5. Бульон. Полезными при простуде считаются как куриные, так и овощные бульоны. Это особенно ценно, когда аппетит снижен, но организму требуется питательная поддержка.
  6. Лук и чеснок. Эти продукты помогают быстрее победить патогенные микроорганизмы и значительно улучшить физическое состояние. Лук и чеснок также укрепляют иммунитет.
  7. Травяной чай. Лекарственные травы, такие как ромашка, чабрец, шалфей и эхинацея, помогают облегчить симптомы простуды, борются с кашлем и воспалением горла. Липовый чай, а также напитки с листьями малины, земляники и черники помогут быстрее восстановить силы.

Уточнения

Просту́да — клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции. 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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