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Постоянный голод: сигнал тревоги для вашего здоровья

Постоянное чувство голода: возможные причины и советы терапевта
1:36
Здоровье

Постоянное ощущение голода может свидетельствовать о наличии серьёзных проблем со здоровьем. Если вовремя не обратить внимание на этот сигнал организма, можно столкнуться с ожирением и другими опасными заболеваниями.

Постоянное чувство голода: возможные причины и советы терапевта
Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

О причинах этой проблемы подробно рассказала терапевт Полина Ермолова. По её словам, частая причина неконтролируемого голода кроется в нарушениях работы щитовидной железы. В таких случаях организм начинает вырабатывать избыток гормонов тироксина и трийодтиронина. Тем не менее, как отметила Ермолова, наряду с этим человек может ощущать слабость и раздражительность.

Дефицит витаминов и минералов также может быть причиной постоянного аппетита. По мнению специалиста, недостаток важных элементов питания может провоцировать организм требовать больше еды, даже если в этом на самом деле нет необходимости.

Ещё одной причиной постоянного чувства голода Ермолова назвала сахарный диабет. Это заболевание часто сопровождается усиленным аппетитом, что требует внимания и медицинской диагностики.

Наконец, среди возможных причин повышенного аппетита она упомянула паразитарные инфекции, такие как гельминтоз. Такое состояние может возникнуть из-за употребления плохо прожаренного мяса или рыбы, а также неочищенной воды.

По словам Ермоловой, регулярные медицинские обследования помогут выявить истинные причины недомогания и предотвратить развитие серьёзных заболеваний.

Уточнения

Голод — ощущение потребности в еде.

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Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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