Прокрастинация — невидимая угроза вашему физическому и психическому здоровью

Как победить прокрастинацию и улучшить здоровье

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Прокрастинация может стать причиной множества заболеваний. Постоянное откладывание дел на потом тесно связано не только с депрессией, но и с тревожными состояниями, повышенным уровнем стресса и бессонницей. К тому же, это может провоцировать физические симптомы, такие как боли в руках и нарушенный сон.

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Высокий уровень прокрастинации может приводить к проблемам с финансами и усилению чувства одиночества. Это ухудшает общее состояние здоровья человека. Прокрастинация сама по себе является причиной плохого самочувствия, а не его следствием.

Однако решение проблемы существует. Важно разделять долгосрочные задачи на краткосрочные этапы и минимизировать отвлекающие факторы, такие как смартфоны и другие гаджеты. Также необходимо научиться справляться с негативными эмоциями, чтобы лучше концентрироваться на выполнении поставленных задач.

Уточнения

Прокрастина́ция — в психологии склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел, приводящая к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам.

