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Прокрастинация — невидимая угроза вашему физическому и психическому здоровью

Как победить прокрастинацию и улучшить здоровье
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Здоровье

Прокрастинация может стать причиной множества заболеваний. Постоянное откладывание дел на потом тесно связано не только с депрессией, но и с тревожными состояниями, повышенным уровнем стресса и бессонницей. К тому же, это может провоцировать физические симптомы, такие как боли в руках и нарушенный сон.

Как победить прокрастинацию и улучшить здоровье
Фото: commons.wikimedia.org by D. Sharon Pruitt, owner of Pink Sherbet Photography, CC BY 2.0

Высокий уровень прокрастинации может приводить к проблемам с финансами и усилению чувства одиночества. Это ухудшает общее состояние здоровья человека. Прокрастинация сама по себе является причиной плохого самочувствия, а не его следствием.

Однако решение проблемы существует. Важно разделять долгосрочные задачи на краткосрочные этапы и минимизировать отвлекающие факторы, такие как смартфоны и другие гаджеты. Также необходимо научиться справляться с негативными эмоциями, чтобы лучше концентрироваться на выполнении поставленных задач.

Уточнения

Прокрастина́ция — в психологии склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел, приводящая к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Зюкова Ирина
Проводит диагностику и лечение всех заболеваний нервной системы у детей с рождения, оценку данных параклинического обследования головного мозга, оценку физического и психического развития перед поступлением в детский сад и школу, определение школьной зрелости
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