Диетолог назвала продукты, которые способствуют качественному сну

Молочные продукты способствуют качественному сну — диетолог

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Людмила Денисенко сообщила, что существуют продукты, которые способствуют качественному сну. Об этом она рассказала в беседе с радио "Sputnik".

Фото: freepik.com by gpointstudio, PDM

По словам эксперта, практически все молочные продукты содержат в своём составе триптофан и кальций. Они являются снотворными микроэлементами.

"Поэтому если съесть стаканчик йогурта непосредственно перед сном, вы не переедите, а получите небольшую дозу успокоительного", — отметила специалист.

Людмила Денисенко уточнила, что перед сном также полезно съесть индейку, сухофрукты и орехи.

"Триптофаном богато мясо индейки, и бутерброд с ней или индейка на ужин тоже будет способствовать хорошему сну. Бананы, сушеные финики или сухофрукты, а также небольшое количество орехов тоже помогают заснуть", — рассказала она.

При этом, по словам специалиста, снотворным эффектом обладают чаи и растительные масла.

"Всевозможные чаи, особенно ромашковый, с вербеной или другими травами, действуют успокаивающе. Их очень хорошо принимать на ночь и даже незадолго перед сном. Благотворно действуют растительные масла. Даже один запах того же кунжутного масла вызывает расслабление и способствует хорошему засыпанию", — сообщила эксперт.

Ранее Pravda.Ru писала о пользе качественного сна. В частности, он укрепляет память о важнейших жизненных моментах.

Уточнения

Триптофа́н — ароматическая альфа-аминокислота.

