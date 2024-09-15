Диетолог назвала продукты, которые способствуют качественному сну

Врач-диетолог Людмила Денисенко сообщила, что существуют продукты, которые способствуют качественному сну. Об этом она рассказала в беседе с радио "Sputnik".
По словам эксперта, практически все молочные продукты содержат в своём составе триптофан и кальций. Они являются снотворными микроэлементами.
"Поэтому если съесть стаканчик йогурта непосредственно перед сном, вы не переедите, а получите небольшую дозу успокоительного", — отметила специалист.
Людмила Денисенко уточнила, что перед сном также полезно съесть индейку, сухофрукты и орехи.
"Триптофаном богато мясо индейки, и бутерброд с ней или индейка на ужин тоже будет способствовать хорошему сну. Бананы, сушеные финики или сухофрукты, а также небольшое количество орехов тоже помогают заснуть", — рассказала она.
При этом, по словам специалиста, снотворным эффектом обладают чаи и растительные масла.
"Всевозможные чаи, особенно ромашковый, с вербеной или другими травами, действуют успокаивающе. Их очень хорошо принимать на ночь и даже незадолго перед сном. Благотворно действуют растительные масла. Даже один запах того же кунжутного масла вызывает расслабление и способствует хорошему засыпанию", — сообщила эксперт.
Ранее Pravda.Ru писала о пользе качественного сна. В частности, он укрепляет память о важнейших жизненных моментах.
Триптофа́н — ароматическая альфа-аминокислота.
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