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Учёные установили, какую роль пол играет в развитии рака кожи

JID: у женщин меланома часто появляется на коже рук и ног
1:53
Здоровье

Учёные из Медицинского исследовательского института Бергхофера выяснили, что меланома (один из видов рака кожи) у женщин чаще появляется на коже ног и рук, а у мужчин — на туловище, голове и шее. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Investigative Dermatology (JID).

JID: у женщин меланома часто появляется на коже рук и ног
Фото: commons.wikimedia.org by Т Гневус Фабер, CC BY-SA 3.0

Исследовательская группа проанализировала медицинские данные о меланоме в Австралии, США и Шотландии. Эти три страны были выбраны из-за их исторически высоких (Австралия), умеренных (США) и низких (Шотландия) показателей заболеваемости этим видом рака. В исследовании учитывались данные, собранные за сорокалетний период наблюдения.

Учёные обнаружили, что в большинстве случаев частота развития ранней меланомы (до 45 лет) у женщин была выше, чем у мужчин. Однако у мужчин заболевание чаще диагностировалось в пожилом возрасте (после 65 лет).

Также было установлено, что злокачественные образования у женщин чаще всего возникали на руках и ногах, а у мужчин — на туловище, голове и шее. Кроме того, на верхних конечностях у женщин частота развития меланомы в среднем и молодом возрасте была значительно выше, чем у мужчин. Среди пожилых людей обоих полов возникновение меланомы на руках, напротив, чаще встречалось у мужчин.

Учёные пока не могут объяснить, чем обусловлены такие результаты. Специалисты предположили, что этот тип рака кожи возникает на разных участках тела у мужчин и женщин из-за различий в характере пребывания на солнце. Достоверно известно, что загар является значимым фактором развития меланомы.

Уточнения

Мелано́ма (лат. melanoma, melanoma malignum ← др.-греч. μέλας «чёрный» + -ομα «опухоль»), уст. меланобласто́ма — злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов — пигментных клеток, продуцирующих меланины. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Басанов Руслан
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований
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